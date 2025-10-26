جميلة، أولى رحلات طيران الرياض تحلق نحو لندن

يشهد اليوم، 26 أكتوبر 2025، انطلاق طيران الرياض في أولى رحلاته اليومية إلى مطار لندن هيثرو (LHR). تمثل هذه الخطوة المحورية تجسيداً مباشراً لطموح طيران الرياض للوصول إلى أكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030، في ظل طموح المملكة العربية السعودية في ربط العالم، والاستراتيجية الوطنية للسياحة و استراتيجية المملكة للطيران. وتُشغَّل هذه الرحلات على متن طائرت تحمل اسم “جميلة”من طراز بوينج 787-9 وتشكل عنصراً أساسياً في خطتنا التشغيلية ” المسار نحو الانطلاق”. وقد صُممت لضمان جاهزية تشغيلية استثنائية. هذه الرحلات متاحة حصرياً لموظفي طيران الرياض وعدد محدود من الضيوف، مما يتيح لنا التأكد وقياس أدق التفاصيل بدقة متناهية، لضمان تجربة سفر سلسة وعالمية المستوى للضيوف المسافرين.

ما أهم المعلومات عن طيران الرياض؟

طيران الرياض هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يسعى لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال ريادة قطاع الطيران وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة وبوابة عالمية للمملكة. تم الإعلان عن إطلاقه في مارس 2023، ويتبنى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، مع التركيز على تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية في صناعة الطيران. وبأسطوله المزود بمقصورات داخلية مصممة بعناية وأنظمة ترفيه واتصال جوي من الجيل الجديد، سيقدم تجربة سفر فريدة تمزج بين الراحة والفخامة والأصالة، وتعكس قيم المملكة المتمثلة في الكرم وحفاوة الاستقبال. ويهدف طيران الرياض إلى ربط ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، ليصبح الخيار الأول للراغبين في تجربة طيران راقية. وتهدف طيران الرياض إلى تعزيز موقع السعودية الاستراتيجي وربط العاصمة الرياض بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، في إطار دعم رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني.بدأت طيران الرياض بطلب أسطول مكون في البداية من 39 طائرة من طراز بوينج 787-9، مع خيارات لـ33 طائرة إضافية، إضافة إلى طلب 60 طائرة إيرباص إي 321 نيو الحديثة، وتخطط لاحقًا لضم طائرات إيرباص A350-1000. ظهرت هويتها البصرية الفريدة عام 2023 والتي تمزج بين الحداثة وقيم الضيافة السعودية الأصيلة.تشغل الشركة رحلاتها على أحدث الطائرات مع تركيز قوي على الاستدامة والسلامة وتقديم تجربة سفر فاخرة تجمع بين التقنية والراحة والأصالة. يديرها توني دوغلاس، المدير التنفيذي السابق للاتحاد للطيران، ويرأس مجلس إدارتها ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة.من المميزات الأساسية لطيران الرياض اتفاقيات التعاون مع شركات طيران عالمية كبيرة مثل دلتا إير لاينز وعضوية تحالفات سكاي تيم وستار أليانس لتعزيز تجربة المسافرين. ومنذ أبريل 2025 تمت الموافقة على رخصة المشغل وبدأت رحلاتها الافتتاحية في أكتوبر 2025، بدءًا برحلات يومية بين الرياض ولندن. يُتوقع أن تضيف طيران الرياض مساهمات كبيرة في الناتج المحلي غير النفطي وتوفر أكثر من 200,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ضمن خططها لدعم تطوير قطاع النقل الجوي في المملكة وتعزيز مكانة الرياض كعاصمة عالمية للطيران والسياحة.