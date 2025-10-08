طيران الرياض يطلق أولى رحلاته إلى لندن عبر جميلة

أعلن طيران الرياض؛ الناقل الوطني الجديد للسعودية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أولى رحلاته اليومية إلى مطار لندن هيثرو يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لضمان جاهزية تشغيلية غير مسبوقة وتقديم تجارب سفر عالمية وكشف عن برنامج الولاء المبتكر “سفير” الذي يمنح الأعضاء المؤسسين الأوائل مزايا حصرية ويعكس مستقبل برامج الولاء المبتكرة في عالم الطيران.

وابتداءً من يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحسب وكالة الأنباء السعودية، سيشغل طيران الرياض رحلاته اليومية من الرياض إلى مطار لندن هيثرو بطائرة بوينغ من طراز 787-9، وهي الطائرة الاحتياطية التي تحمل اسم “جميلة”، في مرحلة أولى تتاح تذاكرها للبيع لمجموعات محددة من الضيوف المسافرين وموظفي طيران الرياض ضمن برنامج تشغيل يهدف إلى ضمان جاهزية متكاملة قبيل استلام أولى طائراته من شركة بوينغ، فضلاً عن استثمار الحصة التشغيلية الممنوحة حديثًا لطيران الرياض في مطار هيثرو.

وستنطلق الرحلة الأولى رقم (RX401) من مطار الملك خالد الدولي بالرياض عند الساعة 03:15 صباحًا، لتصل إلى مطار لندن هيثرو عند الساعة 07:30 صباحًا، فيما تنطلق رحلة العودة رقم (RX402) من لندن عند الساعة 09:30 صباحًا لتصل إلى الرياض عند الساعة 19:15 مساءً، وجميع المواعيد بالتوقيت المحلي.

وتمثل هذه المرحلة خطوة محورية في مسيرة طيران الرياض، إذ ستتبعها رحلات إضافية إلى دبي خلال الفترة المقبلة، تأكيداً لالتزام الشركة بالتشغيل المتميز، ومن خلال برنامج تقييم شامل للرحلات الافتتاحية على الطائرة الاحتياطية “جميلة”، تتبنى الشركة جاهزية تشغيلية متكاملة وتجربة سفر عالمية استعدادًا لإطلاق وجهات جديدة لموسمي شتاء 2025 وصيف 2026 خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الرياض دوغلاس توب “هذا ليس مجرد إطلاق خط طيران، بل إنه تجسيد لرؤية تهدف إلى ربط المملكة بالعالم كمحرك رئيسي لرؤية المملكة 2030، والتزامنا ببدء العمليات في 2025 يتحقق اليوم، إذ يتيح لنا هذا البرنامج الدقيق للرحلات ضبط التفاصيل لضمان تجربة عالمية سلسة وموثوقة، هذا النهج المدروس هو طريقنا نحو الكمال، إذ أصبحنا على بُعد خطوات من التشغيل الكامل، وسوف نعلن خلال الأسابيع المقبلة عن بدء تسيير الرحلات إلى وجهات جديدة مع بدء استلام طائراتنا الجديدة”.

وأضاف أن “سفير” اسم يجمع بين دلالة الكلمة باللغة العربية و”Sphere” باللغة الإنجليزية، ليرمز إلى التواصل العالمي، إذ يمكّن أعضاء برنامج “سفير” في طيران الرياض من تجسيد الروح السعودية وتمثيل الشركة عالمياً، ومع انطلاقه، سيقدم “سفير”، مفهومًا حصرياً ومتطوراً لبرامج الولاء، يجمع بين التفاعل المجتمعي والتجارب الرقمية الممتعة، ما يتيح لأعضائه استكشاف أفضل ما تقدمه السعودية.

وينفرد البرنامج بميزة تبادل نقاط المستوى بين الأعضاء ومجتمعهم، ما من شأنه مساعدة العائلة والأصدقاء على بلوغ مستوى أعلى ضمن البرنامج، حيث إن باب الانضمام إلى “سفير” مفتوح الآن عبر الموقع الإلكتروني لطيران الرياض، إذ سيُمنح المسجلون الأوائل صفة الأعضاء المؤسسين”، ليحصلوا على أولوية الحجز المبكر لرحلات طيران الرياض الأولى، ويستفيدوا من مزايا حصرية إضافية ستُعلن لاحقاَ.

برنامج سفير

ويرتكز ابتكار “سفير” على تصميم يضع المجتمع في جوهر التجربة، إذ سيتمكن الأعضاء قريباً من مشاركة نقاطهم ومزاياهم وإنفاقهم المؤهل مع العائلة والأصدقاء، تعزيزًا لروح الكرم السعودي والمكافأة الجماعية، وبحلول العام 2026، سيقدم البرنامج عند تفعيله بالكامل تجارب تفاعلية قائمة على التحديات الرقمية ولوائح الترتيب، مع سياسة فريدة لكسب “نقاط بلا تاريخ انتهاء”، وذلك في تجسيد حقيقي لروح العطاء السعودية.

ويمنح الانضمام إلى برنامج “سفير” اليوم الأعضاء مزايا فورية ويضعهم في طليعة رحلة طيران الرياض، إذ سيتمتع الأعضاء المؤسسون بأولوية حصرية لحجز التذاكر فور طرح الرحلات التجارية، كما يمكنهم التطلع إلى دعوات حصرية لفعاليات وتجارب مميزة، إلى جانب مجموعة متنامية من المزايا والشراكات التي تعزز تجربة السفر من خلال شركاء محليين ودوليين، لا تكن مجرد مسافر، كن رائداً واضمن مكانتك في طليعة عصر جديد من السفر، الانضمام إلى “سفير” الآن يتيح للأعضاء البدء بجمع النقاط والحصول على حجز مبكر حصري للرحلات المستقبلية كأعضاء مؤسسين، وسيستمتع جميع أعضاء البرنامج خلال الأشهر القادمة بفعاليات ومزايا حصرية، بما فيها تجارب طهي وترفيه مميزة، بالإضافة إلى فرص مميزة للفوز برحلات مجانية وجوائز قيّمة أخرى.

وقال “دوغلاس”، بحسب رويترز، إن الدفعة الأولى من تذاكر السفر ستُخصص لموظفي صندوق الاستثمارات العامة السعودي وموظفي طيران الرياض، على أن تُطرح المبيعات للجمهور قريباً.

وأعلنت السعودية في العام 2023 تأسيس شركة طيران الرياض المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ومن المتوقع أن تخدم أكثر من 100 وجهة بحلول العام 2030.

وذكر التلفزيون السعودي أن الشركة ستتسلم طائرات بوينج 787-9 خلال أشهر.