فادي طنّوس by فادي طنّوس

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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فادي طنّوس by فادي طنّوس

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية في المملكة العربية السعودية، الأحد، عن فتح باب التوظيف للعديد من الوظائف الشاغرة.

وقالت الجامعة، في بيان لها أنه يمكن التقدّم للوظائف عن طريق منصتها الإلكترونية.

ولفتت أن باب التقدم مفتوح للوظائف لحد أقصاه في بعضها لغاية 23 من الشهر الحالي.

وتشترط الوظائف الشاغرة في عددٍ من الاختصاصات، أن يكون المتقدم من حملة الدبلوم فأعلى، وفقاً لمتطلبات كل وظيفة.

وتتراوح الوظائف المطلوبة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، ما بين وظائف مكتبية وميدانية وهي:

  • أخصائي مزايا وتعويضات.
  • مفتش سلامة.
  • محلل/مبرمج.
  • إداري قاعدة بيانات.
  • إداري عقود ثان.
  • مندوب مشتريات ثان.
  • أمين مكتبة.
  • مساعد أمين مكتبة.
  • مشغل رسومات أول.
  • أخصائية تمريض.
  • محاضر في علم التشريح.
  • أخصائي فني أول.

ويمكن للراغبين التقديم في وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، بالدخول على الرابط التالي:

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