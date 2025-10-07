جائزة نوبل للسلام بين ترامب وماسك و 4 مرشحين من دول عربية نصفهم غير عرب

جرى ترشيح أربع شخصيات بارزة من العالم العربي وهم مازن قمصية وعيسى عمرو وإلهام أحمد – و شروان شرواني، لجائزة نوبل للسلام لعام 2025، في قائمة أولية تضم 338 مرشحًا، أما إلهام أحمد فهي كردية وسياسية بارزة وقائدة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وكذلك الحال مع شروان شرواني، وهو صحفي وناشط حقوقي عراقي من إقليم كردستان العراق، وهناك الفلسطينيان، مازن قمصية و عيسى عمرو وهناك مرشحون بارزون من حول العالم، إذ تضم قائمة المرشحين عددًا من الشخصيات الدولية المعروفة بجهودها في مجالات مختلفة، ومن أبرزهم:

البابا فرانسيس (الفاتيكان/الأرجنتين): لتعزيزه السلام والأخوة.

فرانشيسكا ألبانيز (إيطاليا): لعملها في قضايا الضفة الغربية وغزة.

إيفان ألكسييف (فرقة نويز إم سي) وإليزافيتا جيرديموفا (فرقة مونيتوشكا) (روسيا): لتمثيلهما القيم الإنسانية. •

جيف هالبر (إسرائيل/الولايات المتحدة): لنشاطه في مجال حقوق الفلسطينيين.

•مهرانج بلوش (باكستان): لمناصرتها ضد القمع في بلوشستان. • تشاو هانغتونغ (هونغ كونغ): لعملها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

إروين كوتلر (كندا): لتفانيه مدى الحياة من أجل العدالة والحرية. • أنور إبراهيم (ماليزيا): للحوار والوئام الإقليمي.

إيلون ماسك (كندا/جنوب أفريقيا/الولايات المتحدة): لالتزامه بحرية التعبير.

ماريا كورينا ماتشادو (فنزويلا): لقيادتها في مجال السلام والمُثُل الديمقراطية.

دونالد ترامب (الولايات المتحدة): لجهوده في مجال السلام في سياقات جيوسياسية مُختلفة.

عمران خان (باكستان): لجهوده في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.

غوباد إباد أوغلو (أذربيجان): لفضحه الفساد وتعزيز حقوق الإنسان.

وسيتم الإعلان عن الفائز أو الفائزين بجائزة نوبل للسلام لعام 2025 في 10 أكتوبر 2025 كما سيُقام حفل توزيع الجوائز في 10 ديسمبر 2025، في أوسلو بالنرويج.