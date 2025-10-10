انسحاب من غزة وسط ترقب لفوز محتمل لترامب بجائزة نوبل للسلام خلال ساعات

بدأت إسرائيل الانسحاب من أجزاء من غزة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، فيما يترقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن جائزة نوبل للسلام خلال ساعتين من الآن أملا بالفوز بها (الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت دبي). بدأت إسرائيل سحب قواتها من أجزاء من غزة عقب موافقة الحكومة على اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مع حماس، مما يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عامين. وبموجب الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستكمل القوات الإسرائيلية انسحابها إلى خط محدد في غضون 24 ساعة، مما يترك إسرائيل تسيطر على حوالي 53٪ من غزة. وفي المقابل، ستفرج حماس عن جميع الرهائن الإسرائيليين في غضون 72 ساعة، بينما تخطط إسرائيل لإطلاق سراح ما يقرب من 2000 معتقل فلسطيني. يمهد وقف إطلاق النار هذا الطريق لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يواجه الملايين تحديات شديدة، بما في ذلك النزوح على نطاق واسع ونظام صحي مدمر. وقد سلطت الأمم المتحدة الضوء على المهمة الهائلة المتمثلة في إعادة بناء البنية التحتية الصحية في غزة، حيث يعمل نصف المستشفيات جزئيًا ويعاني نقصًا حادًا في الإمدادات الطبية والكوادر الطبية. وستراقب قوات دولية من عدة دول، تحت إشراف الولايات المتحدة، وقف إطلاق النار لضمان الالتزام به. في غضون ذلك، شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لعب دورًا رئيسيًا في التوسط لوقف إطلاق النار، ارتفاعًا حادًا في فرص فوزه بجائزة نوبل للسلام لعام 2025. تُصنّفه شركات المراهنات كثاني أكثر المرشحين حظوظًا بنسبة 25% بعد اتفاق غزة. وقد نظّم ترامب حملةً نشطةً للفوز بالجائزة، وجذب ترشيحاتٍ من قادةٍ دوليين مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وباكستان. ويُحذّر الخبراء من أن توقيت اتفاق السلام قد يكون متأخرًا جدًا لجائزة هذا العام، ودأبت لجنة نوبل على مكافأة السلام الدائم، مما يجعل فرص ترامب غير مؤكدة. ومع ذلك، فقد عزز الاتفاق مكانته كصانع سلام على الساحة العالمية، مما قد يُعزز فرصه في الفوز بالجائزة مستقبلًا. يُثير وقف إطلاق النار واتفاق تحرير الرهائن أملًا حذرًا في السلام بعد صراعٍ مُدمّر، مع استعداد الإغاثة الإنسانية العاجلة لتخفيف معاناة سكان غزة. وسيُراقب المراقبون الدوليون عن كثب السلام الهشّ وتأثيره المُحتمل على الاستقرار الإقليمي الأوسع.

