(أريبيان بزنس – وكالات) – أكد تقرير الإثنين أن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) الحكومي السعودي نجح في بيع أرض تاج الياسمين في العاصمة الرياض بقيمة تجاوزت المليار ريال (316 مليون دولار).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن “إنفاذ” حقق نجاحًا كبيرًا في الإشراف على مزاد تاج الياسمين النوعي والمميز، الذي عُرِضَت فيه أرض الياسمين التي تجاوزت مساحتها الإجمالية 360 ألف متر مربع، وبيعت بقيمة إجمالية بلغت (1,190,273,186,33) ريالًا شامل السعي والضريبة، حيث تنافس نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والصناديق الاستثمارية والمهتمين بالقطاع العقاري على هذا المزاد، وذلك في المزاد العلني الحضوري الذي أُقيم في الرياض.

ولم تذكر “واس” اسم الجهة التي اشترت الأرض.

وأثنى الرئيس التنفيذي للمركز حسين الحربي على الجهود المبذولة من شركاء المركز من المنشآت المختصّة بتقديم خدمات البيع التصفية، وأكدَّ أهميتها في تحقيق هذا النجاح الباهر، موضحًا أهمية دور المركز الكامن في الإشراف على مزودي الخدمات فيما يخص أعمال البيع والتصفية للأصول أو التركات أو المساهمات أو غيرها من الأموال المسندة إلى المركز؛ حيث بلغ إجمالي الأصول التي تم تصفيتها خلال العامين 2021 و 2022 أكثر من 5 آلاف عقارٍ بمختلف مناطق ومدن المملكة، وتجاوز إجمالي الحقوق المستردة 12 مليار ريال.

ويُعتبر مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) مركزًا حكوميًّا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، إذ يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

وأعلنت شركة بصمة لإدارة العقارات المسوق لمزاد تاج الياسمين، مساء الإثنين، عن نجاح المزاد وبيع الأرض بقيمة 1.1 مليار ريال، حيث بلغ سعر المتر فيها 3,075 ريال.

وتقع الأرض في حي الياسمين بالرياض على مساحة 360,075.08 متر مربع، على تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الملك عبدالعزيز، وتعتبر 50 بالمئة من المساحة الإجمالية من المخطط المعتمد والذي تساوي 720,150.16 متر مربع.

ويتنوع استخدام المخطط رقم 1637/ك ما بين السكني والتجاري، حيث يضم 83 قطعة تجارية و568 قطعة سكنية.