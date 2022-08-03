تغطية اكتتاب “نقي” بنسبة 1352,98%

أعلنت شركة الجزيرة كابيتال بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة نقي للمياه عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد، وتخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وأضافت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية”، الأربعاء، إنه تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 1.79571% على أساس تناسبي.

وأشارت إلى أنه تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.

وذكرت أن عدد المشاركين الأفراد في الاكتتاب بلغ 231,266 مشتركاً بنسبة تغطية 1352.98% ما يعادل نحو 13.5 مرة.

وكانت “نقي” قد طرحت 6 ملايين سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.

وبدأت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد في يوم الأربعاء الماضي وانتهت الخميس باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 600 ألف سهم تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 69 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وسيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 4 آب/أغسطس الجاري.