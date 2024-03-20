تعيين مصطفى سليمان رئيسا للذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت

أعلنت مايكروسوفت أن خبير الذكاء الاصطناعي البريطاني مصطفى سليمان، وهو سوري الأصل، سيقود قسم الذكاء الاصطناعي لديها باسم Microsoft AI. ومصطفى سليمان اشتهر بعد تأسيس شركة الذكاء الاصطناعي ديب مايند DeepMind وكانت واحدة من أشهر شركات الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، وقد اشترتها شركة غوغل في عام 2014 لقاء نصف مليار دولار تقريبا.

كان سليمان يرأس مؤخرا شركة إنفلكشن إي آي Inflection AI الناشئة، وفي منشور على موقع X، تويتر سابقًا، قال سليمان إنه “متحمس” لتولي منصبه الجديد، مضيفًا أنه سيصطحب معه العديد من الزملاء إلى مايكروسوفت، بما في ذلك “الصديقة والمتعاونة منذ فترة طويلة” كارين سيمونيان بمنصب كبيرة العلماء.

I’m excited to announce that today I’m joining @Microsoft as CEO of Microsoft AI. I’ll be leading all consumer AI products and research, including Copilot, Bing and Edge. My friend and longtime collaborator Karén Simonyan will be Chief Scientist, and several of our amazing… — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) March 19, 2024

وتمكّنت غوغل، بفضل مشروع ديب مايند (DeepMind)، الذي يعتمد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، من خفض الطاقة اللازمة لتبريد مراكز بياناتها بنسبة 40%. كما طورت ’ديب مايند‘ منظومة شبكة عصبية تستطيع هزيمة أي إنسان في منافسات الألعاب الإلكترونية عبر التعلّم الذاتي كليا.

يذكر أن سليمان، هو بريطاني من أب سوري كان يعمل سائق تاكسي، وأم بريطانية كانت تعمل ممرضة، وولد في بريطانيا عام 1984. أسس سليمان مع أصدقاءه-وهم كل من ديمس هاسابيس والنيوزيلندي يدعي شاين لينغ – شركة اسمها “ديب مايند” للذكاء الاصطناعي في لندن عام 2009، واللافت أنه كان يساري التوجهات ومعاد للرأسمالية حين درس في “كلية مانسفيلد” التابعة لـ”جامعة أوكسفورد” لدراسة علم اللاهوت لكنه ترك الجامعة وهو سن التاسعة عشر ووجد أن أعماله الخيرية لا تؤتي ثمارها بسرعة. واستحوذت غوغل على شركته وضمته للعمل معها، ويبدو أن حصته من الـ400 مليون جنيه إسترليني أبعدته عن ميوله اليسارية المعادية للرأسمالية حين كان شابا.