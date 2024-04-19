تطبيق بوتيم يتكامل مع منصة فيلو لتوفير التعليم بالفيديو لملايين الطلاب

أعلنت “أسترا تك” عن دمج خدمات تطبيق “فيلو”، المتخصصة بتقديم دروس تعليمية خاصة على مدار الساعة، مع تطبيق “بوتيم”، وذلك في إطار مساعي المجموعة لتوسيع عروض خدماتها.

يأتي ذلك بهدف توفير خدمات تعليمية عالية الجودة وسهلة الوصول للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم، مما يسهم في بناء مجتمعٍ عالمي يحتضن المعلمين والمتعلمين معاً. توفر منصة “فيلو” لملايين الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التواصل مباشرةً مع معلمين يتمتعون بخبرة عالية خلال دقيقة فقط، وإجراء مكالمة فيديو فردية معهم. وهي تتميز عن غيرها من تجارب التعلم التقليدية بإمكانية تواصل الطلاب مع المعلمين على مدار الساعة، دون وجود مدة محددة لوقت المكالمة.

مزايا تواصل مفيدة

أكثر من 150 مليون مستخدم لتطبيق “بوتيم” في مختلف أنحاء العالم، سيتوفر لهم الوصول إلى خدمات فيلو للتعلم السريع، والمدعومة ببحوثٍ من جامعة هارفرد ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر والبنك الدولي.

توفر “فيلو” وصولاً إلى شبكة تضم 60 ألف معلم خبير، مما يسهم في منح ما يزيد عن 4.5 مليون طالب في 15 دولة مختلفة تجارب تعليمية مخصصة لتلبية احتياجاتهم وتمثل عملية الدمج هذه خطوة رئيسية نحو تعزيز المساواة في مجال التعليم على مستوى العالم.

يذكر أن”أسترا تك”أطلقت العام الماضي “بوتيم 3.0″، وتقول إنه أول تطبيق فائق للتواصل على مستوى العالم، وذلك بهدف تقديم تجربة رقمية شاملة، من خلال واجهة مستخدم سهلة تجمع بين إمكانات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وميزات مساعد الذكاء الاصطناعي وخدمات الاتصالات. وتسهم عملية التكامل هذه مع منصة فيلو لتوفير حل مبسط قائم على المحادثة للمستخدمين من أجل الوصول إلى مختلف الخدمات ضمن منصة واحدة.