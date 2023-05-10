الإمارات.. تصريح عمل مؤقت لمدة 6 أشهر: كيفية التقدم، الرسوم، وكل ما تحتاج لمعرفته

تسمح دولة الإمارات العربية المتحدة للباحثين عن وظيفة، بالعمل بشكل قانوني لمدة 6 أشهر، شرط الحصول على تصريح عمل مؤقت صادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ويمكن أيضا تطبيق تصريح العمل المؤقت للراغبين بالعمل في ظيفتين، لكن شرط أن يسمح لك صاحب العمل الأساسي بالعمل بدوام جزئي لصاحب العمل الثانوي.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر تويتر:” تقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين خدمة إصدار تصريح عمل مؤقت للمنشأة المسجلة في الوزارة، والتي ترغب بتشغيل عامل في عمل تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة.

وفي ما يلي كل ما تحتاج لمعرفته حول تصريح العمل المؤقت في الإمارات العربية المتحدة:

كيف يمكن التقدم بطلب للحصول على تصريح العمل المؤقت في الإمارات؟

يسمح تصريح العمل المؤقت للشركات في الإمارات بتوظيف أشخاص لإكمال الوظيفة خلال فترة محددة.

وتقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين خدمة إصدار تصريح عمل مؤقت، والتوظيف لفترة محددة ومهمة (مهام) للمنشآت المسجلة لدى الوزارة.

تقدم #وزارة_الموارد_البشرية_والتوطين خدمة إصدار تصريح عمل مؤقت للمنشأة المسجلة في الوزارة، والتي ترغب بتشغيل عامل في عمل تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة. #الإمارات pic.twitter.com/MJOzclrUDK — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) May 8, 2023

وحدد الوزارة المتطلبات للتقدم على تصريح عمل مؤقت بما يلي:

صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء

نسخة عن جواز سفر مع صلاحية لا تقل عن ستة أشهر

نموذج عقد العمل، الموقع من قبل كل من صاحب العمل والموظف

شهادة أكاديمية لمستويات المهارة واحد واثنين فقط، مصدقة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي

ترخيص مزاولة المهنة صادر عن سلطة مختصة ذات صلة، مثل الأطباء والممرضات والمعلمين والدعاة.

يجب على صاحب العمل الحالي الموافقة على النموذج الإلكتروني للحصول على تصريح عمل مؤقت.

يجب على الموظف الذي لديه قضية عمل معلقة ملء نموذج صادر عن المحكمة للحصول على التصريح

يمكن التقدم لتصريح العمل المؤقت عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أو التطبيق الذكي للوزار ، أو مراكز خدمة الأعمال، أو خدمة توصيل.

شروط وأحكام التقدم للحصول على تصريح العمل المؤقت

ألا يقل عمر الموظف عن 18 عاما

على الموظف تلبية المتطلبات المحددة في التشريعات ذات الصلة لبعض المهن أو تلك التي تتطلب رخصة مهنية

أن تكون مهنة الموظف مرتبطة بنشاط المؤسسة

أن يكون للمنشأة ترخيص ساري المفعول مع عدم وجود مخالفات قانونية تؤدي إلى تعليق أنشطتها

تقديم طلب الحصول على تصريح عمل مؤقت من قبل المفوض بالتوقيع للمنشأة

تقديم طلب الحصول على تصريح عمل مؤقت من قبل المفوض بالتوقيع للمنشأة على صاحب العمل الحالي الموافقة على النموذج الإلكتروني لحصول الموظف على تصريح عمل مؤقت، إلا في حالة الموظف الذي لديه قضية عمل معلقة

يمكن منح التصريح مرة واحدة فقط ، ويمكن تقديم طلب جديد بمجرد انتهاء صلاحيته

لا يوجد تأمين أو ضمان مصرفي ضروري للحصول على التصريح

جميع المهن ومستويات المهارة مؤهلة للحصول على هذا التصريح، اعتمادا على متطلبات الخدمة

تقديم الطلب

خطوات تقديم الطلب للحصول على تصريح عمل مؤقت في الإمارات

بعد تقديم الطلب، يتم إحالته عبر الإنترنت إلى الوزارة للتحقق منه، وفي حال كان هناك أي متطلبات مفقودة، سيتم إعلام صاحب العلاقة لإكمالها. عند اكتمال جميع المتطلبات والمستندات، ستتم الموافقة على تصريح العمل المؤقت بمجرد الموافقة على الطلب تتم الموافقة على العقد أيضا عبر الإنترنت عندها يقوم مقدم الطلب بدفع الرسوم المتوجبة لقاء الحصول على تصريح العمل المؤقت يستغرق الأمر حوالي يومين حتى تتم معالجة الطلب، وسيتم إخطار مقدم الطلب بمجرد اكتماله

ما هي رسوم تصريح العمل المؤقت في الإمارات؟

عمولة مراكز خدمات الأعمال تصل إلى 72 درهما إماراتيا

الرسوم الاتحادية 50 درهم

الجدير بالذكر أن الخدمة مجانية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين أو التطبيق الذكي، باستثناء الرسوم الاتحادية.

يمكن للعملاء متابعة طلباتهم من خلال تسجيل الدخول إلى خدمات الاستعلام عن وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الموقع الإلكتروني، التطبيق الذكي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، مركز الاتصال 600590000.