تحالف أريب يستحوذ على أراض في عزيزية الخبر بقيمة تجاوزت 920 مليون

استحوذت شركة أريب المالية أريب (كابيتال)، على عقار في مشروع جبل عمر في مكة المكرمة، في صفقة بقيمة 521 مليون ريال، غير شاملة لضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت الشركة، المتخصصة في إدارة الأصول الاستثمارية، أن أحد صناديقها العقارية، قام بعملية الاستحواذ كاملة. وأوضحت الشركة في بيان صحافي، إن العقار المستحوذ عليه، يقع على بعد 300 متر تقريباً من الجهة الغربية للحرم المكي الشريف، قبلة ملايين المسلمين. وأضاف البيان أن مساحة العقار تبلغ 3,065 متراً مربعاً، وسيتم بناء برج سكني بمسطحات بناء تتجاوز 59,668 متراً مربعاً، وبمساحة 36,921 متراً مربعا قابلة للبيع. ويعكس هذا الاستحواذ النظرة المتفائلة التي يراها فريق العمل في الشركة، للسوق السعودي بوجه عام، والقطاع العقاري في مكة المكرمة على وجه الخصوص.

كما أشار البيان إلى الرغبة الجادة التي تتبناها الشركة وكبار التنفيذيين في فتح المجال للمستثمرين الأجانب للاستثمار في مكة المكرمة في ضوء الضوابط واللوائح النظامية ذات العلاقة، وذلك بهدف تعزيز مرتكزات الرؤية الوطنية 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله. كما أشار البيان الى نية الشركة بعد الحصول على الموافقات ذات العلاقة، على طرح جزء من الاستثمار من خلال منصة كادا والمزمع تدشين اعمالها خلال الربع الحالي لسنة 2023 وهي منصة متخصصة بالاستثمار تتيح لجميع شرائح المجتمع الاستثماري الوصول الى الاستثمارات بطريقة سهلة وموثوقة.