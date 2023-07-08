أعلن السفير الياباني لدى المملكة العربية السعودية أن إجراءات تأشيرة الدخول السياحية لليابان بالنسبة للسعوديين والمقيمين في المملكة ستصبح إلكترونية بالكامل حتى تسديد رسوم إصدارها اعتباراً من يوم الإثنين المقبل 10 يونيو/حزيران 2023.

وقال السفير أيواي فوميو في تغريدة رصدها أريبيان بزنس عبر موقع تويتر مساء أمس الجمعة “خبر جميل يسعدنا ويسعدكم. إجراءات تأشيرة الدخول السياحية لليابان تبدأ إلكترونية بالكامل، حتى تسديد رسوم إصدارها، من اليوم العاشر من الشهر الجاري”.

خبر جميل يسعدنا ويسعدكم ?

إجراءات تأشيرة الدخول السياحية لليابان تبدأ إلكترونية بالكامل، حتى تسديد رسوم إصدارها، من اليوم العاشر من الشهر الجاري ?? pic.twitter.com/PSeZiOEXqX — Iwai Fumio?? (@FumioIwai) July 7, 2023

وقال حساب السفارة اليابانية في السعودية عبر تغريدة بموقع تويتر مساء الخميس الماضي “سيبدأ الدفع عبر الإنترنت للتقديم على الفيزا اليابانية اعتبارًا من 10 يوليو 2023

يمكن لجميع المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية التقدم للحصول على تأشيرة سياحية والدفع عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسفارة”.

تحديث: سيبدأ الدفع عبر الإنترنت للتقديم على الفيزا اليابانية اعتبارًا من 10 يوليو 2023

يمكن لجميع المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية التقدم للحصول على تأشيرة سياحية والدفع عبر الإنترنت.لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسفارةhttps://t.co/slqZkuyCBH — Embassy of Japan in KSA (@JapanEmbassyKSA) July 6, 2023

وكانت السفارة اليابانية في المملكة أعلنت، في نهاية مارس/آذار الماضي، أنه يمكن للمواطنين السعوديين وحاملي الإقامة في المملكة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت مدتها تصل إلى 90 يوماً.

وقالت السفارة في بيان، حينها، إنه على المتقدمين تقديم طلب التأشيرة من خلال نظام JAPAN eVISA عن طريق ملء استمارة الطلب، وتحميل المستندات الداعمة واستلام التأشيرة إلكترونياً (إشعار إصدار التأشيرة) Visa Issuance Notice.

وأوضحت أنه يجب على المتقدمين تسجيل الدخول إلى موقع JAPAN eVISA وعرض إشعار إصدار التأشيرة (Visa Issuance Notice) في مطار المغادرة مع الجهاز المتصل بالإنترنت، مؤكدة أنه لن يتم قبول بيانات بي دي إف (PDF) أو تصوير لقطة الشاشة أو النسخة المطبوعة من الصفحة.

وأضافت أنه في حالة التأشيرات التي تتطلب رسوماً حسب الجنسية، يتعين على المتقدم أو من ينوب عنه زيارة السفارة اليابانية في الرياض أو القنصلية العامة في جدة لدفع رسوم التأشيرة نقداً لأن خدمات الدفع الإلكتروني غير متاحة في الوقت الحالي.

ودعت إلى تقديم الطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ الوصول المحدد إلى اليابان، موضحة أن التأشيرات صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار.