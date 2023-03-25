تأشيرة إلكترونية للسعوديين والمقيمين لليابان

أعلنت السفارة اليابانية في المملكة العربية السعودية أنه يمكن للمواطنين السعوديين وحاملي الإقامة في المملكة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت مدتها تصل إلى 90 يوماً.

وقالت السفارة في بيان، مساء الجمعة عبر تويتر، إنه على المتقدمين تقديم طلب التأشيرة من خلال نظام JAPAN eVISA عن طريق ملء استمارة الطلب، وتحميل المستندات الداعمة واستلام التأشيرة إلكترونياً (إشعار إصدار التأشيرة) Visa Issuance Notice.

?إعتبارًا من 27 مارس 2023، يمكن لجميع المواطنين السعوديين والمواطنين من الدول الأخرى حاملي الإقامة في المملكة العربية السعودية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت?????. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسفارة??https://t.co/XKMWB5KPfh — Embassy of Japan in KSA (@JapanEmbassyKSA) March 24, 2023

وأوضحت أنه يجب على المتقدمين تسجيل الدخول إلى موقع JAPAN eVISA وعرض إشعار إصدار التأشيرة (Visa Issuance Notice) في مطار المغادرة مع الجهاز المتصل بالإنترنت، مؤكدة أنه لن يتم قبول بيانات بي دي إف (PDF) أو تصوير لقطة الشاشة أو النسخة المطبوعة من الصفحة.

وأضافت أنه في حالة التأشيرات التي تتطلب رسوماً حسب الجنسية، يتعين على المتقدم أو من ينوب عنه زيارة السفارة اليابانية في الرياض أو القنصلية العامة في جدة لدفع رسوم التأشيرة نقداً لأن خدمات الدفع الإلكتروني غير متاحة في الوقت الحالي.

ودعت إلى تقديم الطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ الوصول المحدد إلى اليابان، موضحة أن التأشيرات صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار.

وقال السفير الياباني في السعودية إيواني فوميو في تغريدة عبر تويتر “قد تكون هذه الخطوة متواضعة للسياح السعوديين، لكنها إيجابية جداً وفي الاتجاه الصحيح. وسنبذل مزيداً من الجهود لزيادة التسهيلات الخاصة بتأشيرات المواطنين السعوديين”.

قد تكون هذه الخطوة متواضعة للسياح السعوديين، لكنها إيجابية جدًا وفي الاتجاه الصحيح. وسنبذل مزيدًا من الجهود لزيادة التسهيلات الخاصة بتأشيرات المواطنين السعوديين.????????? https://t.co/QZqKmrHBUE — Iwai Fumio?? (@FumioIwai) March 24, 2023

وعلق حساب “السياحة في اليابان | مشاري” في تغريدة عبر تويتر على نبأ التأشيرة الإلكترونية قائلاً “يجب زيارة سفارة #اليابان في الرياض او القنصلية لدفع قيمة الفيزا السياحية ١١٠ ريال (30 دولار) كاش أو من ينوب عنه، حتى يتم تفعيل الدفع الالكتروني”.

يجب زيارة سفارة #اليابان في الرياض او القنصلية لدفع قيمة الفيزا السياحية ١١٠ ريال كاش ? او من ينوب عنه ، حتى يتم تفعيل الدفع الالكتروني #سياحة https://t.co/28t6WEw8Gh — السياحة في اليابان | مشاري (@saunihon) March 24, 2023

لمزيد من المعلومات يرجى الدخول إلى الرابط:

https://www.ksa.emb-japan.go.jp/itprtop_ar/index.html