أشار حساب الحكومة الرقمية الإماراتية على تويتر أنه لا حاجة لمواطني 50 من الدول القيام بترتيبات مسبقة للحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكنهم الحصول عند وصولهم على تأشيرة دخول صالحة لمدة 30 يوماً مع فترة سماح للتمديد تبلغ عشرة أيام، أو تأشيرة دخول لمدة 90 يوما عند وصولهم.

يمكن لمواطني بعض الدول الحصول على تأشيرة دخول عند الوصول إلى دولة الإمارات، بينما يحتاج رعايا دول أخرى إلى تقديم طلب للحصول على التأشيرة قبل السفر إلى الدولة. اعرف ما إذا كنت بحاجة إلى تأشيرة للسفر إلى #الإمارات .

يدرج موقع “زوروا دبي” ضمن الأسئلة المتكررة طريقة التحقق من متطلبات تأشيرة الدخول ومن إرشادات السفر الخاصة ببلدك قبل الانطلاق في رحلتك.

هل أحتاج إلى تأشيرة للدخول إلى دبي؟

يُعدّ معظم حاملي جوازات السفر مؤهلين للحصول على تأشيرة دخول عند الوصول إلى المطار من دون أي تكلفة. ومع ذلك، قد يحتاج بعض الأشخاص إلى تقديم طلب للحصول على تأشيرة مسبقاً. اختر جنسيتك من القائمة أعلاه لمعرفة متطلبات الحصول على التأشيرة. ويمكن لمواطني أكثر من 50 دولة زيارة دبي دون الحصول على تأشيرة مسبقة، ويمكنهم الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى مطار دبي، ويمكن الاطلاع على قوائم الدول المؤهل مواطنوها للحصول على تأشيرة عند الوصول عبر الرابط https://www.visitdubai.com.