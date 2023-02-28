الإمارات تمنح تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات خلال 48 ساعة

توفر دولة الإمارات خدمة إصدار تأشيرة سياحية لمدة (5 سنوات ) متعددة الدخول تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة (90) يوما قابلة لتمديد مرة واحدة لمدة مماثلة، أي البقاء لمدة 180 يوماً بشكل متواصل في الإمارات.

ويشترط على المتعامل دخول الدولة خلال (60) يوماً من تاريخ إصدار التصريح لتجنب إلغاء تصريح الدخول.

ويتم الاجراء إلكترونياً بعد 48 ساعة من إستلام وقبول طلب الخدمة المستوفية للشروط.

متطلبات الحصول على الخدمة و الرسوم

صورة شخصية حديثة ملونة ذات خلفية بيضاء للمكفول.

اثبات توفر رصيد مصرفي له بمبلغ 4000 دولار او ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال 6 أشهر .

وثيقة تأمين صحية سارية المفعول معتمدة في الدولة .

تذكرة سفر إلى الدولة والمغادرة منها.

إثبات مكان إقامة ( فندق / عنوان إقامة ).

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر

قنوات تقديم الخدمة ومتوسط مدة الانجاز

نظام الخدمات الذكية (الموقع)، والزمن المتوقع لانجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها خلال 48 ساعة.

التطبيق الذكي، والزمن المتوقع لانجاز الخدمة بعد اكتمال متطلباتها خلال 48 ساعة.