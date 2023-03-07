تأشيرات الإمارات حتى 180 يوماً.. كل ما تريد معرفته عن مدة الصلاحية والتمديد

قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات العربية المتحدة، إن جميع تأشيرات الدخول لزيارة الدولة، تجيز لحاملها البقاء في البلاد لمدة لا تزيد عن 180 يوماً بحد أقصى وذلك وفقاً لما تحدده جهة الإصدار في هذا الشأن.

ولفتت الهيئة إلى أنه وفقاً لقرار ضوابط دخول وإقامة الأجانب، تكون تأشيرات الدخول صالحة لمدة 60 يوماً من تاريخ الإصدار وهي تخول حاملها البقاء في الدولة وفقاً لكل نوع من أنواع التأشيرات.

وأوضحت أنه يستمر العمل بالمدد بالنسبة لرعايا الدول المعفاة من التأشيرات المسبقة، وفقاً لما هو وارد في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالدولة وقرارات مجلس الوزراء.

كم مدة تمديد التأشيرات؟

بيّنت الهيئة أن تأشيرة الدخول للسياحة تتيح لحاملها عند الإصدار البقاء في الدولة لمدة 30 يوماً أو 60 يوماً وفقاً لمدة الإصدار، ويجوز تمديدها بقرار من جهة الإصدار لمرة أو لمرات متعددة بما لا يتجاوز 120 يوماً في المجمل، ويجوز بقرار من مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب تمديدها في ما زاد على ذلك بما لا يتجاوز 180 يوماً.

تأشيرة “زيارة قريب أو صديق”: تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً، ويجوز تمديدها بقرار من جهة الإصدار لمرة أو لمرات متعددة بما لا يتجاوز 120 يوماً في المجمل

تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً، ويجوز تمديدها بقرار من جهة الإصدار لمرة أو لمرات متعددة بما لا يتجاوز 120 يوماً في المجمل تأشيرة “استكشاف فرص العمل”: تسمح لحاملها البقاء في الإمارات لمدة 60 أو 90 أو 120 يوماً، ويجوز تمديدها بقرار من جهة الإصدار لمرة أو لمرات متعددة بما لا يتجاوز 120 يوماً

تسمح لحاملها البقاء في الإمارات لمدة 60 أو 90 أو 120 يوماً، ويجوز تمديدها بقرار من جهة الإصدار لمرة أو لمرات متعددة بما لا يتجاوز 120 يوماً تأشيرة العلاج: تتيح البقاء في الدولة لمدة 90 أو 180 يوماً.

تتيح البقاء في الدولة لمدة 90 أو 180 يوماً. تأشيرة الدراسة والتدريب: تتيح البقاء في الدولة لمدة 30 أو 60 أو 90 أو 180 يوماً

تتيح البقاء في الدولة لمدة 30 أو 60 أو 90 أو 180 يوماً تأشيرة “المجاملة”: تتيح البقاء في الدولة لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً

تأشيرات غير قابلة للتمديد

هناك 4 أنواع من تأشيرات الدخول غير قابلة للتمديد، هي:

تأشيرة “المناطق الحدودية المجاورة”: تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة لمدة 90 يوماً

تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة لمدة 90 يوماً ت أشيرة “سائقي الشاحنات”: تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً

تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً تأشيرة “العاملين على متن السفن السياحية”: تسمح بالبقاء لمدة 180 يوماً

تسمح بالبقاء لمدة 180 يوماً تأشيرة “دخول المطلوبين”: يتم إصدارها من قبل مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب أو من يفوضه لدخول الأجنبي المطلوب للجهات المختصة في الدولة، بناء على طلب رسمي يقدم من تلك الجهة، وتسمح بالبقاء في الدولة لمدة 180 يوماً.

تأشيرات متنوعة

تأشيرة الدخول لمهمة عمل: تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة 90 يوماً، وتتطلب موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الإصدار والتمديد لمرة واحدة فقط

تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة 90 يوماً، وتتطلب موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الإصدار والتمديد لمرة واحدة فقط تأشيرة “مقيمي دول مجلس التعاون الأجانب ومرافقيهم”: تتيح البقاء في الدولة 30 يوماً قابلة للتمديد لمرة واحدة لذات المدة بقرار من جهة الإصدار

تتيح البقاء في الدولة 30 يوماً قابلة للتمديد لمرة واحدة لذات المدة بقرار من جهة الإصدار تأشيرة “مرافقي مواطني دول مجلس التعاون من الأجانب”: تتيح البقاء لمدة 60 يوماً

تتيح البقاء لمدة 60 يوماً تأشيرة “دخول لرعايا جمهورية الهند”: البقاء في الدولة لمدة 14 يوماً فقط، قابلة للتمديد لمرة واحدة لذات المدة بقرار من جهة الإصدار