تأجيل مباراة النصر والطائي لأعطال كهربائية بسبب غزارة الأمطار

قررت لجنة المسابقات في رابطة دوري “روشن” السعودي للمحترفين تأجيل لقاء النصر والطائي، الذي كان من المقرر إقامته اليوم الخميس عند الساعة 6 مساءً، ضمن مباريات المرحلة 12 من المسابقة.

وأوضحت اللجنة أن سبب التأجيل يعود لغزارة الأمطار التي أدت إلى أعطال كهربائية في إنارة الملعب والبوابات، وكشفت أن المباراة ستقام غداً الجمعة في التوقيت نفسه.

? بيان صحفي :



لجنة المسابقات تعلن تأجيل مباراة النصر والطائي إلى غد الجمعة.



للإطلاع ? ⤵️ — دوري روشن السعودي (@SPL) January 5, 2023

وكان من المقرر أن يستضيف ملعب “مرسول بارك” المباراة في ظل غياب نجم النصر الجديد أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى “العالمي” حديثاً، لتنفيذه عقوبة سابقة بالإيقاف لمباراتين.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يملك الطائي 18 نقطة .

نظرًا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارًا بتأجيل مباراة #النصر_الطائي

لتقام المباراة غدًا الجمعة بإذن الله https://t.co/yJvnLeGSzf — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 5, 2023

وقال نادي النصر في بيان: “نظراً لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قراراً بتأجيل مباراة النصر والطائي

على أن تقام غداً الجمعة.. نعتذر عن أي إزعاج يلحق بالمشجعين ونتمنى للجميع التنقل بأمان”.

وأعرب مشجعو الفريقين عن انزعاجهم بعدما تكلفوا عناء الانتقال إلى الملعب رغم الظروف المناخية الصعبة. كما أبدوا استياءهم من عدم قدرتهم على مشاهدة نجمهم الجديد الذي سيغيب أيضاً عن المباراة أمام الشباب السبت المقبل.

وكان الجمهور قد اشترى جميع تذاكر المباراة مع الطائي، البالغ عددها 28 ألف تذكرة، بهدف مشاهدة رونالدو في مباراته الأولى.

واصدر الاتحاد الإنجليزي قراراً في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بإيقاف رونالدو لمباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني لقيامه بتحطيم هاتف أحد مشجعي فريق إيفرتون خلال تواجده مع مانشستر يونايتد، وجاء قرار اللجنة التي أقرت العقوبة بعد يوم واحد من فسخ عقده مع الشياطين الحمر.

وجاء في بيان الاتحاد أن الإيقاف سيُنفَذ خلال وجود رونالدو مع ناديه الجديد، في حال انضمام رونالدو لأحد الفرق الخاضعة لسلطة اتحاد الكرة الإنجليزي، وسيكون الإيقاف ساريًا أيضًا في حال انضمامه لاتحاد آخر.

وتنص المادة 12.1 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أن: “أي عقوبة تأديبية تصل إلى 4 مباريات أو لغاية 3 أشهر يتم فرضها على لاعب من قبل اتحاد ولم تنفذ بالكامل تنتقل مع اللاعب للاتحاد الجديد الذي تم تسجيله فيه لتنفيذ العقوبة”.