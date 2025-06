ذكرت بي بي سي أن النجمة الأمريكية بريتني سبيرز انفصلت عن زوجها سام أصغري رسميًا بعد زواج دام نحو أكثر من عام، ووفقا لوثائق المحكمة، فإن أصغري يطلب من المغنية الثرية الحصول على مبلغ من المال وفقا لارتباط الزواج بينهما و التكفل بتكاليف محاميه فيما زعمت تقارير أنه يهددها ويبتزها مطالبا بتعويض أو أنه سيضطر لكشف تفاصيل محرجة عن بريتني إذا رفضت إعادة التفاوض بشأن عقد ما قبل الزواج (اتفاقية ما قبل الزواج يبرمها بعض الأثرياء لتأمين الممتلكات وتجنب النزاعات عند الانفصال).

وذكرت تقارير أن سام أصغري الإيراني الأصل والبالغ من العمر 29 عاما، زوج نجمة موسيقى البوب بريتني سبيرز البالغة من العمر 41 عاما، تقدم بطلب للطلاق بسبب «خلافات لا يمكن حلها»، وتم الانفصال في 28 يوليو 2023.

وكان سام وبريتني قد تزوجا في يونيو 2022 بعد علاقة دامت خمسة أعوام. وتشاجر سام مع بريتني بشأن ما يتردد عن قيامها بخيانته. ويأتي هذا الانفصال قبل إصدار مذكرات سبيرز – The Woman in Me – في أكتوبر.

يعد هذا ثالث زواج لبيريتني التي كانت متزوجة لمدة تقل عن ثلاثة أيام في عام 2004 من صديق الطفولة جيسون ألكساندر ، الذي حاول تحطيم زفافها من أصغري وأدينت لاحقًا بجنح التعدي على ممتلكات الغير وضربها.

في عام 2004 ، تزوجت من الراقص كيفن فيدرلاين. وزواجهما له والذي دام ثلاث سنوات جاء في وقت كانت فيه وسائل الإعلام تدقيقًا مكثفًا وزيادة صراعات حضانة الأولاد والصحة العقلية لسبيرز، وفيدرلاين هو والد ابنيها المراهقين.