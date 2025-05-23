بدون تأشيرة، 32 دولة تسمح للمقيمين في الإمارات للسفر إليها مباشرة

تُقدّم العديد من الدول امتيازات التأشيرة عند الوصول أو الدخول بدون تأشيرة للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بغض النظر عن جنسياتهم، وذلك بفضل المكانة العالمية القوية لدولة الإمارات العربية المتحدة والاتفاقيات الثنائية.

ونظرا لأن قواعد التأشيرة قابلة للتغيير باستمرار، لذا يُستحسن دائمًا التحقق من أحدث المتطلبات لدى السفارة أو القنصلية الرسمية لبلد وجهتك قبل السفر. ومن الضروري التأكد من اصطحاب المستندات المهمة المطلوبة عادةً للحصول على تأشيرة عند الوصول مثل كل من:

جواز سفر ساري المفعول (عادةً ما تكون صلاحيته 6 أشهر على الأقل).

نسخة من تأشيرة إقامتك في الإمارات العربية المتحدة أو بطاقة الهوية الإماراتية.

تذكرة طيران مؤكدة ذهابًا وإيابًا.

إثبات إقامة (حجز فندقي).

تأمين سفر (موصى به بشدة، وأحيانًا إلزامي).

مبلغ كافٍ لتغطية إقامتك.

رسوم التأشيرة (إن وجدت، تُدفع عادةً بالعملة المحلية أو بالبطاقة).

فيما يلي قائمة بالوجهات الشهيرة التي تُقدم عادةً تأشيرة عند الوصول أو دخولًا بدون تأشيرة للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقًا لتقارير صدرت من أوائل العام الحالي حتى اليوم.

أرمينيا: (غالبًا بدون تأشيرة لمدة ١٨٠ يومًا، أو خيارات تصريح سفر/تأشيرة إلكترونية) دومينيكا: (بدون تأشيرة للإقامات القصيرة) عُمان: (عادةً بدون تأشيرة لسكان الإمارات العربية المتحدة) المملكة العربية السعودية: (تأشيرة إلكترونية أو تصريح دخول لسكان دول مجلس التعاون الخليجي) أذربيجان: (غالبًا تأشيرة عند الوصول لمدة ٣٠ يومًا، وأحيانًا تُطلب تأشيرة إلكترونية إذا لم تكن الرحلة مباشرة من الإمارات العربية المتحدة) الأردن: (عادةً بدون تأشيرة لمدة ٩٠ يومًا، أو تصريح دخول) إندونيسيا (بالي): (تأشيرة عند الوصول لمدة ٣٠ يومًا) تايلاند: (عادةً بدون تأشيرة لمدة ٣٠ يومًا، وأحيانًا بدون تأشيرة) جزر المالديف: (تأشيرة عند الوصول لمدة ٣٠ يومًا) جورجيا: (عادةً بدون تأشيرة لمدة ٩٠ يومًا، أو تصريح دخول) سريلانكا: (تأشيرة عند الوصول مع تصريح سفر إلكتروني (ETA) لمدة ٣٠ يومًا) سنغافورة: (عادةً بدون تأشيرة لمدة ٣٠ يومًا) صربيا: (عادةً بدون تأشيرة لمدة ٩٠ يومًا) الفلبين: (عادةً بدون تأشيرة لمدة ٣٠ يومًا) فيتنام: (عادةً بدون تأشيرة لمدة ٣٠ يومًا، أو تأشيرة إلكترونية) كمبوديا: (تأشيرة عند الوصول لمدة ٣٠ يومًا) ماليزيا: (عادةً بدون تأشيرة لمدة ٩٠ يومًا) نيبال: (تأشيرة عند الوصول لمدة ١٥ أو ٣٠ أو ٩٠ يومًا) هونغ كونغ: (غالبًا بدون تأشيرة لمدة ٩٠ يومًا، أو تصريح دخول لمدة ٣٠ يومًا) بربادوس: (بدون تأشيرة لمدة 6 أشهر) الإكوادور: (بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا) ألبانيا: (عادةً بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا، وأحيانًا تكون موسمية أو تتطلب تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات في الإمارات العربية المتحدة) البوسنة والهرسك: (عادةً بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا) بوليفيا: (عادةً بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا) جامايكا: (عادةً بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا) الجبل الأسود: (عادةً بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا) سانت كيتس ونيفيس: (بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا) سيشل: (عادةً بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا) كينيا: (عادةً بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا، أو تصريح سفر إلكتروني) مدغشقر: (عادةً بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا) موريشيوس: (عادةً بدون تأشيرة لمدة 30 أو 60 يومًا) بنما: (بدون تأشيرة لمدة 180 يومًا)