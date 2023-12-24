هناك دول بدون فيزا للمصريين و يتمتع حاملو جواز سفر مصر بإمكانية السفر بدون تأشيرة إلى 51 دولة حول العالم، منها دول عربية مثل إيران والأردن ولبنان، ودول آسيوية مثل ماليزيا وسريلانكا، ودول أفريقية مثل جزر القمر وموريشيوس. كما يمكنهم الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى عشرات دول أخرى.

في هذا النص، سنلقي نظرة على أفضل الرحلات يمكن القيام بها لحاملي جواز سفر مصري بدون تأشيرة. سنأخذ في الاعتبار عوامل مثل جمال الطبيعة وتنوع الثقافة وسهولة السفر.

جوازات سفر مصر: الوصول بدون تأشيرة إلى 51 دولة

يمكن لحاملي جواز سفر مصر السفر إلى ما مجموعه 51 دولة حول العالم بدون تأشيرة مسبقة. تمنح هذه الدول لمواطني مصر دخولًا مجانيًا أو تأشيرة عند الوصول، بحسب موقع “فيزا انديكس“.

أنواع التأشيرات المتاحة لحاملي جوازات سفر مصر

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من التأشيرات المتاحة لحاملي جوازات سفر مصر:

التأشيرات الخالية من التأشيرة: تمنح هذه الدول لمواطني مصر دخولًا مجانيًا دون الحاجة إلى التقدم للحصول على تأشيرة مسبقًا.

التأشيرات عند الوصول: تمنح هذه الدول لمواطني مصر تأشيرة عند الوصول إلى البلاد.

تصاريح السفر الإلكترونية: تمنح هذه الدول لمواطني مصر تأشيرة إلكترونية يمكن الحصول عليها عبر الإنترنت قبل السفر.

دول بدون فيزا للمصريين؟..أفضل 10 رحلات بدون تأشيرة

ما هي الدول بدون فيزا للمصريين ولا تحتاج تأشيرة لحامل الجواز المصري

يمكن لحاملي جواز سفر مصر السفر بدون تأشيرة إلى الوجهات الـ 18 التالية:

ايران بنين رواندا كيريباتي موريشيوس هونج كونج الأردن جزر كوك سانت فنسنت ماكاو ميكرونيسيا سانت كيتس ونيفيس بربادوس دومينيكا غامبيا ماليزيا هايتي الغرينادين دول بدون فيزا للمصريين

ما هي الدول التي تمنح تأشيرة عند الوصول لحاملي جواز سفر مصر؟

المصريون مؤهلون للحصول على تأشيرة عند الوصول إلى الدول الـ 32 التالية:

إندونيسيا المالديف بوروندي توفالو زيمبابوي غانا موريتانيا نيبال الرأس الأخضر اليمن بوليفيا تيمور الشرقية ساموا غينيا بيساو مدغشقر نيجيريا السنغال بالاو تنزانيا جزر القمر سيشل كمبوديا لبنان نيكاراغوا الصومال بوركينا فاسو توغو جزر مارشال طاجيكستان لاوس موزمبيق نييوي ما هي الدول التي تمنح تأشيرة عند الوصول لحاملي جواز سفر مصر؟

وجهات السفر لمواطني مصر من خلال تصريح السفر الإلكتروني (eTA)

يحق لحاملي جواز سفر مصر الحصول على تصريح سفر إلكتروني (eTA) قبل زيارة البلدان الـ 1 التالية. تصريح السفر الإلكتروني (eTA) هو وثيقة سفر رقمية مطلوبة للمسافرين المؤهلين المعفيين من التأشيرة لدولة معينة، ويمكن الحصول عليها عبر الإنترنت قبل السفر.

سريلانكا

ما هي الدول التي تحتاج تأشيرة أونلاين قبل السفر إليها؟

تطلب الدول الـ 39 التالية من مواطني مصر التقديم للحصول على تأشيرة إلكترونية (eVisa) قبل السفر إليها.

التأشيرة الإلكترونية هي تأشيرة رقمية يمكن التقديم للحصول عليها عبر الإنترنت، وفي معظم الحالات يتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني لمقدم الطلب. قد تختلف أوقات المعالجة والرسوم والصلاحية من وجهة لأخرى.

أثيوبيا أنتيغوا وبربودا الإمارات باكستان بورما سلطنة عمان سنغافورة فيتنام أرمينيا أوزبكستان البحرين بوتان جزر البهاما ساو تومي وبرينسيب سورينام قيرغيزستان أستراليا أوغندا الغابون جزر القمر جيبوتي سانت هيلينا سيراليون كولومبيا ألبانيا الإكوادور الكاميرون جزر مارشال زامبيا ساحل العاج غينيا الاستوائية كينيا ليسوتو مالاوي مولدوفا مونتسرات جورجيا سيراليون بوتسوانا ما هي الدول التي تحتاج تأشيرة أونلاين قبل السفر إليها؟

إجراءات الحصول على التأشيرة أونلاين

ملء نموذج عبر الإنترنت

تقديم البيانات الشخصية

تقديم بيانات جواز السفر

تحميل المستندات اللازمة (مثل الصورة الشخصية)

دفع رسوم التأشيرة.

بمجرد مراجعة الطلب والموافقة عليه يتم إرسال التأشيرة الإلكترونية إلى مقدم الطلب (عادةً عبر البريد الإلكتروني).

طباعة نسخة ورقية من التأشيرة الصادرة ليحملها معه عند السفر.

قائمة الدول التي تحتاج إلى تأشيرات مسبقة من مواطني مصر

يحتاج حاملو جواز سفر مصر إلى التقديم للحصول على تأشيرة عادية قبل السفر إلى الدول الـ 139 التالية:

أذربيجان الكويت النرويج المكسيك إسبانيا الدنمارك الكونغو أذربجام الجزائر النيجر إريتريا أنغويلا إسرائيل ألمانيا الفاتيكان أروبا السلفادور السعودية المملكة المتحدة بلغاريا أيرلندا أفغانستان السودان بلجيكا إستونيا أندورا الصين اليابان أيسلندا البرازيل الفلبين ألمانيا السويد برمودا المغرب أمريكا الأوروغواي البوسنة والهرسك إيطاليا البرتغال العراق أوكرانيا الهند النمسا جزيرة نورفولك التشيك المجر الأرجنتين ليبيا ليختنشتاين مالطا اليونان فريقيا الوسطى منغوليا مايوت مالي ليبيريا نيوزيلندا ناورو مقدونيا الشمالية الدومينيكان ناميبيا موناكو مونتينيغرو ليتوانيا هولندا هندوراس واليس وفوتونا روسيا لوكسمبورغ لاتفيا كوسوفو رومانيا سانت بيير سلوفاكيا سانت لوسيا روسيا البيضاء سوازيلاند سوريا سويسرا ريونيون غوام غرينادا سينت مارتن البرتغال البرازيل الأوروغواي الأرجنتين ساموا الأمريكية غواتيمالا غرينادا صربيا البوسنة والهرسك إسرائيل إستونيا إسبانيا سان مارينو غويانا الفرنسية فنزويلا غيانا التشيك أيسلندا أنغويلا أندورا فنلندا قبرص فيجي فلسطين فانواتو إريتريا أوكرانيا أنغولا كرواتيا كاليدونيا الجديدة كازاخستان قطر فرنسا إيطاليا أيسلندا أيرلندا فنزويلا كوسوفو كوستاريكا كوريا الشمالية كوريا الجنوبية كوراساو كوبا كندا قائمة الدول التي تحتاج إلى تأشيرات مسبقة من مواطني مصر

متطلبات التأشيرة

تختلف متطلبات التأشيرة حسب جنسية المسافر ودولة الوجهة. بشكل عام، يحتاج المسافرون إلى تقديم طلب للحصول على تأشيرة في سفارة أو قنصلية بلد الوجهة، سواء في بلدهم الأصلي أو في بلد إقامتهم. يجب أن يشمل الطلب المستندات المطلوبة، مثل جواز السفر والصور الشخصية وخط سير الرحلة وإثبات توفر الموارد المالية. من المهم التحقق من متطلبات التأشيرة المحددة للبلد الذي ترغب في زيارته قبل التخطيط لرحلتك.

لوائح التأشيرة لحاملي جواز سفر مصري

تخضع لوائح التأشيرة لحاملي جواز سفر مصر للتغيير من وقت لآخر. قد تفرض الدول قيودًا مؤقتة على السفر أو تتطلب مستندات إضافية. يُنصح دائمًا بالتحقق من أحدث متطلبات التأشيرة قبل السفر.