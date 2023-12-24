السيد العزوني

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دول بدون فيزا للمصريين؟..أفضل 10 رحلات بدون تأشيرة    

هناك دول بدون فيزا للمصريين و يتمتع حاملو جواز سفر مصر بإمكانية السفر بدون تأشيرة إلى 51 دولة حول العالم

السيد العزوني
دول بدون فيزا للمصريين؟..أفضل 10 رحلات بدون تأشيرة
دول بدون فيزا للمصريين؟..أفضل 10 رحلات بدون تأشيرة

هناك دول بدون فيزا للمصريين و يتمتع حاملو جواز سفر مصر بإمكانية السفر بدون تأشيرة إلى 51 دولة حول العالم، منها دول عربية مثل إيران والأردن ولبنان، ودول آسيوية مثل ماليزيا وسريلانكا، ودول أفريقية مثل جزر القمر وموريشيوس. كما يمكنهم الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى عشرات دول أخرى.

في هذا النص، سنلقي نظرة على أفضل  الرحلات يمكن القيام بها لحاملي جواز سفر مصري بدون تأشيرة. سنأخذ في الاعتبار عوامل مثل جمال الطبيعة وتنوع الثقافة وسهولة السفر.

جوازات سفر مصر: الوصول بدون تأشيرة إلى 51 دولة

يمكن لحاملي جواز سفر مصر السفر إلى ما مجموعه 51 دولة حول العالم بدون تأشيرة مسبقة. تمنح هذه الدول لمواطني مصر دخولًا مجانيًا أو تأشيرة عند الوصول، بحسب موقع “فيزا انديكس“.

أنواع التأشيرات المتاحة لحاملي جوازات سفر مصر

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من التأشيرات المتاحة لحاملي جوازات سفر مصر:

التأشيرات الخالية من التأشيرة: تمنح هذه الدول لمواطني مصر دخولًا مجانيًا دون الحاجة إلى التقدم للحصول على تأشيرة مسبقًا.

التأشيرات عند الوصول: تمنح هذه الدول لمواطني مصر تأشيرة عند الوصول إلى البلاد.

تصاريح السفر الإلكترونية: تمنح هذه الدول لمواطني مصر تأشيرة إلكترونية يمكن الحصول عليها عبر الإنترنت قبل السفر.

دول بدون فيزا للمصريين؟..أفضل 10 رحلات بدون تأشيرة    

دول بدون فيزا للمصريين؟..أفضل 10 رحلات بدون تأشيرة    

ما هي الدول بدون فيزا للمصريين ولا تحتاج تأشيرة لحامل الجواز المصري

يمكن لحاملي جواز سفر مصر السفر بدون تأشيرة إلى الوجهات الـ 18 التالية:

ايران  بنينروانداكيريباتيموريشيوسهونج كونج
الأردنجزر كوكسانت فنسنتماكاوميكرونيسياسانت كيتس ونيفيس
بربادوس  دومينيكاغامبياماليزياهايتيالغرينادين
دول بدون فيزا للمصريين
دول بدون فيزا للمصريين؟..أفضل 10 رحلات بدون تأشيرة    

ما هي الدول التي تمنح تأشيرة عند الوصول لحاملي جواز سفر مصر؟

المصريون مؤهلون للحصول على تأشيرة عند الوصول إلى الدول الـ 32 التالية:

إندونيسيا  المالديفبورونديتوفالوزيمبابويغاناموريتانيانيبال
الرأس الأخضراليمنبوليفياتيمور الشرقيةسامواغينيا بيساومدغشقرنيجيريا  
السنغالبالاوتنزانياجزر القمرسيشلكمبوديالبناننيكاراغوا
الصومالبوركينا فاسوتوغوجزر مارشالطاجيكستانلاوسموزمبيقنييوي
ما هي الدول التي تمنح تأشيرة عند الوصول لحاملي جواز سفر مصر؟
دول بدون فيزا للمصريين؟..أفضل 10 رحلات بدون تأشيرة

وجهات السفر لمواطني مصر من خلال تصريح السفر الإلكتروني (eTA)

يحق لحاملي جواز سفر مصر الحصول على تصريح سفر إلكتروني (eTA) قبل زيارة البلدان الـ 1 التالية. تصريح السفر الإلكتروني (eTA) هو وثيقة سفر رقمية مطلوبة للمسافرين المؤهلين المعفيين من التأشيرة لدولة معينة، ويمكن الحصول عليها عبر الإنترنت قبل السفر.

سريلانكا

دول بدون فيزا للمصريين؟..أفضل 10 رحلات بدون تأشيرة

ما هي الدول التي تحتاج تأشيرة أونلاين قبل السفر إليها؟

تطلب الدول الـ 39 التالية من مواطني مصر التقديم للحصول على تأشيرة إلكترونية (eVisa) قبل السفر إليها.

التأشيرة الإلكترونية هي تأشيرة رقمية يمكن التقديم للحصول عليها عبر الإنترنت، وفي معظم الحالات يتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني لمقدم الطلب. قد تختلف أوقات المعالجة والرسوم والصلاحية من وجهة لأخرى.

أثيوبياأنتيغوا وبربوداالإماراتباكستانبورماسلطنة عمانسنغافورةفيتنام
أرمينياأوزبكستانالبحرينبوتانجزر البهاماساو تومي وبرينسيبسورينامقيرغيزستان  
أسترالياأوغنداالغابونجزر القمرجيبوتيسانت هيليناسيراليونكولومبيا
ألبانياالإكوادورالكاميرونجزر مارشالزامبياساحل العاجغينيا الاستوائيةكينيا
ليسوتو  مالاويمولدوفامونتسراتجورجياسيراليونبوتسوانا 
ما هي الدول التي تحتاج تأشيرة أونلاين قبل السفر إليها؟

إجراءات الحصول على التأشيرة أونلاين

  • ملء نموذج عبر الإنترنت
  • تقديم البيانات الشخصية
  • تقديم بيانات جواز السفر
  • تحميل المستندات اللازمة (مثل الصورة الشخصية)
  • دفع رسوم التأشيرة.

 بمجرد مراجعة الطلب والموافقة عليه يتم إرسال التأشيرة الإلكترونية إلى مقدم الطلب (عادةً عبر البريد الإلكتروني).

 طباعة نسخة ورقية من التأشيرة الصادرة ليحملها معه عند السفر.

دول بدون فيزا للمصريين؟..أفضل 10 رحلات بدون تأشيرة

قائمة الدول التي تحتاج إلى تأشيرات مسبقة من مواطني مصر

يحتاج حاملو جواز سفر مصر إلى التقديم للحصول على تأشيرة عادية قبل السفر إلى الدول الـ 139 التالية:

أذربيجانالكويتالنرويجالمكسيكإسبانياالدنماركالكونغو  أذربجام
الجزائرالنيجرإريترياأنغويلاإسرائيلألمانياالفاتيكان  أروبا
السلفادورالسعوديةالمملكة المتحدةبلغارياأيرلنداأفغانستانالسودان  بلجيكا
إستونيا  أندوراالصيناليابانأيسلنداالبرازيلالفلبينألمانيا
السويدبرموداالمغربأمريكاالأوروغوايالبوسنة والهرسكإيطالياالبرتغال
العراقأوكرانياالهندالنمساجزيرة نورفولكالتشيكالمجرالأرجنتين
ليبياليختنشتاينمالطااليونانفريقيا الوسطىمنغوليامايوتمالي
ليبيريانيوزيلنداناورومقدونيا الشماليةالدومينيكانناميبياموناكومونتينيغرو
ليتوانياهولنداهندوراسواليس وفوتوناروسيالوكسمبورغلاتفياكوسوفو
رومانياسانت بييرسلوفاكياسانت لوسياروسيا البيضاءسوازيلاندسورياسويسرا
ريونيونغوامغريناداسينت مارتنالبرتغالالبرازيلالأوروغوايالأرجنتين
ساموا الأمريكيةغواتيمالاغريناداصربياالبوسنة والهرسكإسرائيلإستونياإسبانيا
سان مارينوغويانا الفرنسيةفنزويلاغياناالتشيكأيسلنداأنغويلاأندورا
فنلنداقبرصفيجيفلسطينفانواتوإريترياأوكرانياأنغولا  
كرواتياكاليدونيا الجديدةكازاخستانقطرفرنساإيطالياأيسلنداأيرلندا
فنزويلاكوسوفوكوستاريكاكوريا الشماليةكوريا الجنوبيةكوراساوكوباكندا
قائمة الدول التي تحتاج إلى تأشيرات مسبقة من مواطني مصر
دول بدون فيزا للمصريين؟..أفضل 10 رحلات بدون تأشيرة

متطلبات التأشيرة

تختلف متطلبات التأشيرة حسب جنسية المسافر ودولة الوجهة. بشكل عام، يحتاج المسافرون إلى تقديم طلب للحصول على تأشيرة في سفارة أو قنصلية بلد الوجهة، سواء في بلدهم الأصلي أو في بلد إقامتهم. يجب أن يشمل الطلب المستندات المطلوبة، مثل جواز السفر والصور الشخصية وخط سير الرحلة وإثبات توفر الموارد المالية. من المهم التحقق من متطلبات التأشيرة المحددة للبلد الذي ترغب في زيارته قبل التخطيط لرحلتك.

لوائح التأشيرة لحاملي جواز سفر مصري

تخضع لوائح التأشيرة لحاملي جواز سفر مصر للتغيير من وقت لآخر. قد تفرض الدول قيودًا مؤقتة على السفر أو تتطلب مستندات إضافية. يُنصح دائمًا بالتحقق من أحدث متطلبات التأشيرة قبل السفر.

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