شاهد أسرار الاستمتاع بالمالديف لقاء 50 دولار بالليلة لقضاء شهر كامل فيها

عقب تعديلات حكومية قبل سنوات قليلة، فتحت مئات بيوت الضيافة أبوابها في المالديف مثل تلك المتوفرة في جزيرة ديجوراه، ولدى قيامك بالحجز في بعضها سيرسلون لك طرق الوصول من مطار العاصمة مالي سواء كنت ترغب بطائرة بسعر 200 دولار للراكب أو مركب لقاء 25 دولار رحلة الطائرة المائية لمدة 20 دقيقة- وإذا أردت أقل من ذلك فهناك طريقة لخفض التكاليف ، وأسعار العبّارات المحلية تتراوح بين 1.5 إلى 4 دولارات للفرد). ويكشف سائح غربي سر احتكار شركات الفنادق العالمية للمنتجعات في المالديف وكيف أصبح ممكنا تجنب المنتجعات باهظة الكلفة التي تصل أحيانا لقرابة 200 ألف دولار لليلة الواحدة مقابل فنادق لائقة بـ 50 دولار لليلة الواحدة.

وهناك خيارات عديدة لمن يسعى لممارسة الغوص والغوص السطحي (السنوركل) أو أي من الرياضات المائية التي تقدم الفرصة للضيوف لاستكشاف الحياة تحت سطح البحر أو ممارسة الرياضات المائية الممتعة. مثل جولات مشاهدة الدلافين.

يقدم الشاب الإيستوني جو وصديقته ليسو، بالفيديو خفايا قطاع السياحة بالمالديف وطرق الاستمتاع بشهر كامل أقل بـ 10 مرات من الكلفة الاعتيادية للحصول على ذات الأنشطة والرياضات البحرية من غوص ورحلات بحرية بالمراكب لمشاهدة الدلافين.

ويزعم جو أن شركات الفنادق والمنتجعات العالمية ردت على التسهيلات الحكومية للسياح أمام دخولهم لجزر المالديف الأخرى، و لم تخفض أسعارها بعد بدء منافسة بيوت العطلات والفنادق الصغيرة والشقق المفروشة، بل قامت بدعوة مئات مشاهير السوشال ميديا للترويج لمنتجعاتهم للإجازات ولشهر العسل وغيرها، ونجحت في ذلك. لكن جو يؤكد أن معظم بيوت العطلات توظف ممن عملوا في المنتجعات وبدأت تقدم مستويات خدمة راقية أيضا.

ولا مشكلة إذا كانت ميزانية السفر لديك تتيح لك إنفاق آلاف الدولارات يوميًا أثناء الاسترخاء والتريض على الشاطئ فلا مشكلة في ذلك لكن هدف الفيديو هو تقديم خيارات أخرى ومعلومات كاملة.

وبمجرد وصولك للمالديف ستتضمن إجراءات الوصول إلى مطار العاصمة ماليه (قد يطلب منك موظف الجوازات نسخة عن الحجز الفندقي)

معلومات أساسية عن المالديف

بني أول منتجع بشراكة مع رجل أعمال إيطالي العام 1972.

عام 2008 أصبح يسمح للسياح بدخول الجزر المحلية بدلا من المنتجعات فقط.

هناك 171 منتجعا تحتل 15 بالمئة من جزر المالديف وعدد كل الجزر في المالديف هو 1192 جزيرة .

. رمال شاطئ المالديف البيضاء تأتي من فضلات سمكة الباروت (الببغاء).

التي تولد تلك الرمال البيضاء في الجزر،