تسارع نتفليكس منذ مدة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى وتنظيمه وتحسين تجربة المستخدم والتحليلات التنبؤية، إلا أنها ستستفيد بمعدلات أكبر بكثير من تحسن جودة إنتاج الذكاء الاصطناعي الذي يشهد قفزات كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة بوتيرة عالية جدا، خاصة في إنشاء الصور والفيديو، ومن هنا زادت حدة الاضرابات التي يقوم بها ممثلو هوليود مع كتاب السيناريو الذين يعانون من ضعف الرواتب بسبب انتشار البث الرقمي والدور المتنامي لإحلال الذكاء الاصطناعي في عملية الإنتاج بدلا منهم ومخاوفهم من خسارة وظائفهم قريبا.

انتقلت أدوات الذكاء الاصطناعي من تقديم الصور الرديئة إلى الإبهار بالصور شديدة الواقعية في عام واحد فقط.

وفي المستقبل ، يمكن للذكاء الاصطناعي تمكين التخصيص الكامل لمحتوى الفيديو ، وإنشاء مقاطع فيديو واقعية بناءً على إدخال النص. ويشير مانويل بول ديبولد (Manuel Paul Dipold) وهو محلل في سيكين ألفا ، تمثل تكلفة إنتاج المحتوى أكبر نفقات الشركة، ويرى ديبولد أنه في السنوات القليلة القادمة، ستتاح لـ نتفليكس فرصة هائلة وهي تسريع إنتاج المحتوى وتحسينه وجعله أرخص، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي التسبب بالاستغناء على وظائف عديد ، من كتابة النصوص إلى إنشاء أفلام كاملة الواقعية ولكن تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ويتوقع ديبولد أن يؤدي هذا إلى تقليل الحاجة إلى الموظفين والجهات الفاعلة وتحسين الهوامش الربح بمستويات كبيرة. تعد عملية تجميع البيانات المتراكمة صميم عمل نتفليكس والتي تستند إليها في قرارات الاستثمار والإنتاج بالفعل ، و هي التي تسمح لـ نتفليكس بإنتاج الأفلام والمسلسلات المصممة خصيصًا لأذواق كل شريحة من شرائح المشاهدين. الذكاء الاصطناعي هو أبعد بكثير مما نراه في أدوات مثل بارد من غوغل وتشات جي بي تي وروبوتات الدردشة.

ووفق هذا التحليل الموجه للمستثمرين المطلعين على أحوال الشركة أو المهتمين بالاستثمار فيها(ولا يعد نصيحة يؤخذ بها للاستثمار) فأن نتفليكس ستحقق مكاسب كبيرة من الفيديو التوليدي الذي تقوم بإنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي،

حتى الآن تستفيد نتفليكس أصلا من فرص استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين إنشاء المحتوى وتنظيمه وتعزيز تجربة المستخدم ، واكتشاف المحتوى ، والتحليلات التنبؤية للمحتوى الأصلي من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحديد الأنواع والموضوعات الناجحة بناءً على عادات المشاهدة وتعليقات المستخدمين. تتنبأ الشركة أيضًا بالنجاح المحتمل للعروض أو الأفلام باستخدام الذكاء الاصطناعي. فيما يتعلق بتجربة المستخدم ، يقومون بتحسين واجهة المستخدم من خلال تتبع تفاعلات المستخدم وتفضيلاته. تشكل التحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الأساس لقرارات المحتوى الأصلي لـ نتفليكس ويقوم بتحليل بيانات المستخدم لتحديد الاتجاهات والتفضيلات للمساعدة في قرارات إنتاج المحتوى. ببساطة ، كل هذا مع إنتاج المحتوى بناء عليه، يساعد الشركة على فهم مستخدميها ورغباتهم وتوقعاتهم وتبدل ذلك مثل وجود سلوك عرض مختلف اعتمادًا على يوم الأسبوع والوقت من اليوم والجهاز وأحيانًا الموقع.

يشير الباحث زافيير أماتيريان بالقول إن استخدام الذكاء الاصطناعي يقتصر حتى الآن بدوره بالخوارزميات المعقدة لأداء المحتوى وتلقيه لدى الجمهور ولم يتم إنشاء مقاطع بالذكاء الاصطناعي بعد. لكن هذا قد يتغير قريبا.

تخيل المشهد التالي: يكتب المؤلف وصفا لشخصين يجلسان في منزل جبلي خشبي قديم. وفي الخارج ، تتساقط رقاقات الثلج بلطف. أخذ أحدهم قطعة من جبن جودة وصرخ: “لدي فكرة ثورية!” على الفور تقريبًا ، يتم إنتاج مقطع فيديو واقعي للغاية (مكتمل بالصوت) لذلك الوصف للمشهد المطلوب،وستقوم نتفليكس بعد ذلك بتشغيل هذا المقطع لعرضه على فريق من منتجي الأفلام ذوي الخبرة الذين يتحققون مما إذا كان يتناسب مع التصميم العام وقصة المسلسل أو ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات في موجه تحويل النص إلى فيديو. فإذا كان مناسبًا ، ينتقلون إلى إنتاج المشهد التالي. لن يكون هناك حاجة الممثلين وتقتصر الحاجة في مونتاج أو تحرير الفيديو في النهاية على مجرد مزج كل المشاهد معًا وإضافة تحسينات. سكوت ح نصور.