الذكاء الاصطناعي، كيف سيتصدر في العام 2023؟

يشهد العام الحالي 2023 تصدر الذكاء الاصطناعي باختراقات تكنولوجيا تشمل قطاعات عديدة، فمن قطاع الرعاية الصحية والقانون وحتى المجالات الابداعية في الصور والفيديو والصوت، تتوالى أخبار الابتكارات في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي دون توقف مما يؤشر إلى أن الذكاء الاصطناعي سيصبح سائدًا في عام 2023.

قطاع الرعاية الصحية

أضافة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 178 جهازًا ممكّنًا للذكاء الاصطناعي.

أكثر من 500 تقنية ذكاء اصطناعي تمت الموافقة عليها للاستخدام الطبي.

موكسي Moxi هو روبوت لمساعدة طاقم التمريض دخل الاستخدام و يمكنه العمل في نوبات عمل لمدة 22 ساعة ، وشحنه بالكامل في غضون ساعتين.

المجالات الابداعية والمحتوى

دالي 2: أثبتت أداة توليد الصور دالي (DALL E 2) إمكانياتها الفريدة في تحويل النص إلى صور أصبحت قيمتها تقارب 29 مليار دولار،

فالي إي VALL-E : حول النص إلى كلام مسموع بهذه الأداة، لقراءة أي كتاب بأي صوت تريده بعد تقديم عينة صوتية لصاحب الصوت المطلوب.

تشات جي بي تي 3: أداة يمكنها صياغة مقالات بل يمكنها أيضا تولي عمليات كتابة الكود وتوفير ساعات طويلة أمام المبرمجين لبناء تطبيقات متقدمة خلال أيام قليلا بدلا من أسابيع عديدة.

تزعم شركة دو نوت باي أن روبوت يحمل اسمها كسب 160.000 نزاع في لندن ونيويورك و تم استخدامه أكثر من 9000 مرة في مدينة نيويورك منذ إطلاقه في مارس في لندن ، وكسب أيضا في المطالبات المتعلقة بتأخير رحلات الطيران وإلغائها، وساعد في قضايا السيارات ذاتية القيادة، فضلا عن مساعدة اللاجئين.

القضايا التي يتولاها روبوت قانوني حاليا

مواجهة الشركات في المطالبات القانونية

مقارعة الروتين الحكومي و البيروقراطية

البحث عن الأموال المهدورة

إلغاء الاشتراكات المجانية تلقائيًا

الحصول على تعويض رحلات الطيران الملغاة أو المتأخرة

تحليل شروط الخدمة الإلكترونية بحث عن ثغرات أو مشاكل محتملة

تقديم استئناف للاعتراض على حظر الحسابات الإلكترونية والمصرفية

الاستئناف على مخالفات مواقف السيارات

لا يقتصر انتشار الذكاء الاصطناعي على الشركات ومختلف القطاعات، بل هذا هي القطاعات الحكومية تسارع في تنبي حلول الذكاء الاصطناعي، كما هو الحال مع إعلان وزارة الاقتصاد والتخطيط وشركة كلاريتي إيه آي لتقنية المعلومات، توقيع اتفاقية حول استخدام البيانات الضخمة، و تدريب الكوادر السعودية على فهم وتحليل بيانات الاستدامة، وستستفيد الوزارة من كفاءة “كلاريتي للذكاء الاصطناعي” وأدواتها وقدرات التخصيص لديها.

هل أنت مستعد؟

الذكاء الاصطناعي أصبح في متناول المستهلك والشركات على السواء، وهو حاليا بمثابة أبرز بارقة أمل في قطاع التقنية الذي شهد عاما كئيبا بين عمليات التسريح وخسائر شركات التقنية العملاقة في أسواق الأسهم وفضائح الاحتيالات في شركات عملات مشفرة، عدنا إلى أجواء ملهمة بفضل البراعة المذهلة التي تقدمها أداة الذكاء الاصطناعي، فهل أنت مستعد؟