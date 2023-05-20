أعلنت أديداس يوم الجمعة إنها ستبدأ بيع بعض الأحذية من شراكة علامة ييزي السابقة مع مغني الراب كاني ويست في نهاية مايو ، وتخطط الشركة للتبرع بالعوئد لمنظمات مختارة لمكافحة العنصرية والكراهية بعد قطعها علاقاتها التجارية مع كاني ويست لكنها لا تزال تملك مخزونا هائلا من أحذية يزي Yeezy والذي تبلغ قيمته 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار).

وقالت الشركة أن تلك المنتجات ستباع حصرا عبر تطبيق الشركة أو على الرابط التالي ( لكن يبدو أنها غير متوفرة في الشرق الأوسط هنا) adidas.com/yeezy

https://www.adidas.com/yeezy-notavailable

Looks like we could be getting Yeezys on June 1st… pic.twitter.com/aVsx5MGNPf — The Sole Restocks (@thesolerestocks) May 18, 2023

يأتي ذلك التحرك من أديداس بعد قطع علاقاتها مع مغني الراب كاني ويست بسبب التعليقات المعادية للسامية التي صدرت عنه العام الماضي، يمثل ذلك أو مرة تبيع فيها الشركة هذه الاحذية التي ارتفعت قيمتها بأكثر من الضعف وقالت أديداس إنه في حين أن البيع المعلن يوم الجمعة قد يتبعه إصدارات لاحقة من مخزون يزي Yeezy ، لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن التوقيت ، مضيفة أن هذه الخطوة ليس لها تأثير فوري على توقعات المجموعة لعام 2023.

وتسبب تصريحات ويست بتلاشي مئات الملايين من الدولارات من رصيده الذي لم يعد مليارديرا بعد أعلان شركات عديدة انسحابها من الشراكات معه عقب إدلائه بتصريحات اعتبرت معادية للسامية وأنهت شركة “أديداس” الألمانية لتصنيع المعدات الرياضية شراكتها مع مغني الراب ويست فور انتشار تقارير عما قاله.

وأعلنت “أديداس” “إنهاء تصنيعها المنتجات” التابعة لمجموعة “ييزي”. وأكّدت أنها “الجهة المالكة الوحيدة لكل حقوق تصاميم المنتجات الحالية التي تُصنّع في إطار الشراكة”.