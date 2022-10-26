خروج كاني ويست من نادي المليارديرات وتكبده خسائر هائلة بسبب تصريحات معادية للسامية

تلاشت مئات الملايين من الدولارات من رصيد كاني ويست الذي لم يعد مليارديرا بعد أعلان شركات عديدة انسحابها من الشراكات معه عقب إدلائه بتصريحات اعتبرت معادية للسامية وأنهت شركة “أديداس” الألمانية لتصنيع المعدات الرياضية شراكتها مع مغني الراب ويست فور انتشار تقارير عما قاله.

وأعلنت “أديداس” “إنهاء تصنيعها المنتجات” التابعة لمجموعة “ييزي”. وأكّدت أنها “الجهة المالكة الوحيدة لكل حقوق تصاميم المنتجات الحالية التي تُصنّع في إطار الشراكة”، متوقعةً أن تدخل مع ويست في معركة قانونية محتملة. وستوقف المجموعة كذلك “كل مدفوعاتها لـيي وشركاته”. كما مُنع المغني من استخدام تويتر عقب نشره تغريدة أشار فيها إلى عزمه مهاجمة اليهود فحذفتها المنصة آنذاك لانتهاكها قواعدها. ومُنع ويست كذلك من استخدام انستغرام.

وتتوقع اديداس أن تكلف هذه الخطوة الشركة ما يصل إلى 250 مليون دولار من صافي الدخل هذا العام، علق كاني ويست على الخبر مُتباهيًا: “أستطيع أن أقول أشياء معادية للسامية ولا تستطيع أديداس إسقاطي ماذا الآن؟” وذلك في مقابلة مع البودكاست “Drink Champs” ، والذي تم سحبه لاحقًا من اليوتيوب.

Listen to Kanye here: "the thing about it being Adidas I can say antisemitic things and Adidas can't drop me … now what … now what …" @adidas pic.twitter.com/Qu5LcZnmJj — StopAntisemitism (@StopAntisemites) October 20, 2022

من جانبها قطعت ماركة الأزياء Balenciaga مؤخرًا علاقاتها معه بعد تعليقاته الأخيرة، تنضم إليها شركة Gap Inc في قطع الروابط مع كاني بسبب تصريحاته المثيرة للجدل ومنشوراته المعادية للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة. وبدأ ويست يتصرف بغرابة بأعراض وصفت بأنها انهيار عصبي بعد انفصاله عن زوجته كيم كاردشيان واصبح يروج لنظريات المؤامرة عبر تدوينات صوتية وأخرى مصورة زعم فيها أن المحامين اليهود يعملون على الطلاق والتفريق بين الأزواج وتدمير الأسر من أجل المال، على عكس المحامين الكاثوليك فيما ساق مزاعم من كتاب مزور باسم حكماء صهيون وهو كتاب ثبت منذ عقود أنه مفبرك بالكامل.

وكانت ثروة نجم موسيقى الراب الأمريكي كاني ويست تجاوزت ملياري دولار العام المضي بفضل مبيعات العلامة التجارية التي أطلقها لتفوق ثروته ما لدى النجمة أوبرا وينفري التي لاتزيد ثروتها عن 2.5 مليار دولار.

BREAKING: Adidas is reportedly set to cut ties with Kanye West as early as today‼️? pic.twitter.com/011jjkixcv — RapTV (@Rap) October 25, 2022

وأشار تقرير سابق العام الماضي لـ بلومبرغ إلى أن علامة يزي Yeezy للألبسة وشركات لها مع أديداس وجاب ساهمت بقفزة في ثروة كاني ويست. وذكرت تقديرات بنك يو بي إس أن قيمة هذه الشراكة تقارب 4 مليارات دولار.

وتوقف تعاون علامتَي جاب وييزي التي يملكها ويست التي كانت تقدم مستحضرات تجميل بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل وسائد العلاج بالعطور وغيرها.