أكدت وزارة التعليم السعودية أن أسلوب المفاضلة للوظائف التعليمية، التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، سيكون من خلال المعدل التراكمي للمؤهل.

وأوضحت الوزارة، بحسب وسائل إعلام محلية، أن أسلوب المفاضلة للوظائف التعليمية سيكون من خلال المعدل التراكمي للمؤهل بمعدل 20 درجة للحد الأعلى في المؤهل العلمي واختبار الرخصة المهنية العام 20 درجة، واختبار الرخصة المهنية التخصصي 40 درجة للحد الأعلى وأقدمية التخرج 20 درجة للحد الأعلى، وتحسب عن كل سنة بعد تاريخ التخرج المدون من قبل المتقدم للدرجة العلمية التي يتم المفاضلة من خلالها (درجتين عن كل سنة) بحد اقصى 10 سنوات.

وشددت على أهمية تحديد تاريخ التخرج باليوم والشهر والسنة كمتطلب أساسي لاعتماد الدرجة العلمية، موضحة أن عدم اكتمال تاريخ التخرج سيؤدي إلى عدم اكتمال متطلبات دخول المفاضلة.

ولإيضاح التاريخ المقصود يمكن الأخذ بالترتيب التالي: تاريخ التخرج المدون في الوثيقة باليوم والشهر والسنة- تاريخ التخرج المحرر بالوثيقة باليوم والشهر والسنة، ومن لم يتوفر لديهم تاريخ اعتماد الوثيقة من الجامعة أو تحرير الوثيقة وفقاً لما أشير إليه، فعليهم مراجعة قسم القبول والتسجيل بالجامعة أو الكلية التي تم التخرج منها للحصول على ما يثبت تاريخ التخرج الفعلي باليوم والشهر والسنة.

وبدأ التقديم على 11.551 ألف وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، صباح اليوم الثلاثاء، في أكثر من 350 تخصصاً في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد من خلال منصة #جدارات.

وينتهي التقديم على الوظائف المعلنة يوم الأحد المقبل 12/ 1 /1445هـ؛ الموافق 30 يوليو/تموز 2023 الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة للوظائف.

وسيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسة وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل والتخصصات المتاحة يمكنكم زيارة بوابة وزارة التعليم على الرابط:

https://www.moe.gov.sa/ar/hr/Pages/default.aspx