حددت وزارة التعليم السعودية، حديثاً، إجراءات التعامل مع معلمي التربية الخاصة في سد احتياج التعليم العام في العام الدراسي القادم 1445 هـ.

وأوضحت الوزارة، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية اليوم الإثنين، أن معلمي التربية الخاصة الذين لم يسند لهم نصاب تدريسي في التربية الخاصة يعاملون معاملة معلمي التعليم العام من حيث الأنصبة التدريسية حسب رتبهم، ويسد الاحتياج في المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية، ومعلمي التربية الخاصة من حملة الدبلوم بعد البكالوريوس، ولمن لم يسند له نصاب تدريسي في التربية الخاصة يعاملون معاملة معلمي التعليم العام من حيث الأنصبة التدريسية حسب رتبهم.

ويسد الاحتياج بتخصص البكالوريوس حسب مرحلة مؤهله، ومعلمي التربية الخاصة الذين لم تستكمل أنصبتهم في التربية الخاصة يسند لهم نصاب في التعليم العام بما لا يتجاوز أنصبتهم المعتمدة حسب رتبهم 18 حصة للمعلم الممارس، و16 حصة للمعلم المتقدم، و14 حصة للمعلم الخبير على أن يتم مراعاة المؤهل وصرف البدل وفق الضوابط المنظمة لذلك والمقرة من جهة الاختصاص (الموارد البشرية والتربية الخاصة).

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التعليم، أمس الأحد، أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين للمقابلات لشغل الوظائف التعليمية، يوم الثلاثاء 14 محرم 1445 الموافق 1 أغسطس/آب المقبل، موضحة أن التقديم سيبدأ يوم غد الثلاثاء 7 محرم الموافق 25 يوليو/تموز الساعة 9 صباحاً، ويستمر حتى الأحد القادم 12 محرم الموافق 30 يوليو/تموز الساعة 11 مساء.

مواعيد التقديم وإعلان أسماء المرشحين للمقابلات على الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ. pic.twitter.com/kRP4oZ9em3 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) July 23, 2023

وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق، فتح التقديم على 11,551 وظيفة تعليمية شاغرة للجنسين، للعام الدراسي 1445، في تخصصات (الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، الإدارة) في 47 إدارة تعليم بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات).