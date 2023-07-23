ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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السعودية، التقديم على الوظائف التعليمية يبدأ بعد غد الثلاثاء 7 محرم وينتهي بـ 15

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت وزارة التعليم أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين للمقابلات لشغل الوظائف التعليمية، يوم الثلاثاء 14 محرم 1445 الموافق 1 أغسطس 2023، مشيرة إلى أن التقديم سيبدأ بعد غد (الثلاثاء) 7 محرم الموافق 25 يوليو الساعة 9 صباحًا، ويستمر حتى الأحد القادم 12 محرم الموافق 30 يوليو الساعة 11 مساء.

وكانت الوزارة قد أعلنت فتح التقديم على 11,551 وظيفة تعليمية شاغرة للجنسين، للعام الدراسي 1445، في تخصصات (الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، الإدارة) في 47 إدارة تعليم بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

رابط التقديم:

https://www.moe.gov.sa/ar/hr/Pages/default.aspx

السعودية، أكثر من 11 ألف وظيفة تعليمية
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