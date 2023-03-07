أعلن مسؤول في وزارة التربية الكويتية عن منع دخول الوجبات السريعة إلى مدارس الدولة بمختلف المراحل التعليمية.

وقال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف في وزارة التربية الدكتور غانم السليماني، بحسب وسائل إعلام محلية، إن ذلك جاء “حرصاً من وزارة التربية على صحة أبنائنا الطلبة وتأكيداً على تنفيذ ما ورد باللائحة المشار إليها من ضرورة توافر الاشتراطات الصحية في الأغذية والمشروبات طبقاً لمعايير التغذية المدرسية الصحية التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والتغذية، ونظراً لأن الوجبات السريعة بما تحتويه من كميات كبيرة من الدهون ومكسبات الطعم، وتحوي كذلك معدلات عالية من السعرات الحرارية وخاوية من العناصر المغذية، وتنطوي على الكثير من الأضرار الصحية بالغة الخطورة”.

وأضاف “لذا يرجى التكرم بالتعميم على مديري ومديرات المدارس ورياض الأطفال بالتأكيد على ضرورة الالتزام بمنع شركات توصيل الطلبات (الوجبات السريعة) من الدخول إلى المدارس، أياً كان نوعها سواء المطاعم أو غيرها تفادياً لإدخال أي أطعمة غير صحية للطلبة”.

السمنة في الكويت الأعلى عالمياً

تؤكد تقارير عدة أن دولة الكويت تأتي في المرتبة الأولى بين دول الخليج العربية الست في معدل الإصابة بمرض السكري والسمنة، وأن معدل عمليات السمنة في الكويت هو الأعلى في العالم كنسبة مئوية مقارنة بعدد السكان، وهو ما يقرب من ضعف المعدل في الدولة التي تحتل المركز الثاني حول العالم وهي السويد، وحوالي 15 ضعف المعدل العالمي.

وشهدت الكويت، في العقود الأخيرة، تطوراً سريعاً شمل زيادة الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من عشرة أضعاف، إلى جانب تغيير نمط الحياة الاجتماعية وقلة الحركة، وزيادة انتشار مطاعم الوجبات السريعة وثقافة تناول الطعام خارج المنزل، مع توفر الوجبات الدهنية والسكرية بأسعار رخيصة نسبياً مما زاد من معدل السمنة.

ويعتبر معدل زيادة الوزن والسمنة والمشاكل الصحية المرتبطة بهما في الكويت من المشكلات الرئيسية على مستوى دول الخليج العربي ولاسيما دولة الكويت.

وتؤكد تقارير صحية على أهمية اتباع نمط حياة صحي واختيارات التغذية السليمة للمساعدة في مكافحة السمنة ومرض السكري في الكويت، وأن الطبيعة المزمنة لمشكلة السمنة انعكست في دول الخليج على تزايد عمليات جراحة السمنة باعتبارها الحل الأسهل والأسرع. وشدد التقرير على أن العمليات الجراحية قد تسبب بعض المخاطر الجسيمة على صحة الأشخاص، مما يستدعي اللجوء إلى البدائل غير الجراحية من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية لفقدان الوزن، وهي تقليل السعرات الحرارية واتباع نظام غذائي صحي وزيادة النشاط البدني ونشر التوعية في المجتمع، بالإضافة إلى الالتزام بتناول الدواء وخاصة لمرضى السكري.