الكويت تدرس قطع الإنترنت في مناطق اختبارات الثانوية لمنع غش السماعات

تدرس السلطات الكويتية قطع شبكة الإنترنت عن المناطق التي تشهد اختبارات الثانوية العامة بعد انتشار ظاهرة الغش الإلكتروني والغش بالسماعات.

وقال وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة الطلابية فيصل المقصيد، بحسب وسائل إعلام كويتية، إن وزارة التربية تدرس التنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لقطع خدمة النت عن المناطق التي تجرى فيها اختبارات الثانوية.

وأوضح “المقيصد” أنه سيتم التنسيق كذلك مع وزارة الصحة لبحث تركيب أجهزة التشويش لمنع ظاهرة الغش ووقف أي محاولات للنجاح والتفوق الوهمي.

وقال إنه اعتباراً من الفصل الدراسي الثانية من العام الحالي سيتم تشكيل لجنة عليا للاختبارات من ممثلين عن وزارات التربية والصحة والداخلية والتجارة والصناعة وهيئة الاتصالات وذلك لمواجهة ظاهرة الغش.

وأضاف أن كل جهة ستعنى بما يخصها في مواجهة الغش حيث ستتولى التجارة متابعة عمليات بيع السماعات والأجهزة وتتابع هيئة الاتصالات موضوع قطع الخدمة عن مواقع المدارس وتبحث الصحة موضوع تركيب أجهزة التشويش كما ستتابع الداخلية كروبات الغش ومن يعملون عليها.

وينتشر الغش في الاختبارات المدرسية عبر سماعات الأذن في دولة الكويت، وكانت وسائل إعلام محلية وشخصيات مثقفة عدة سلطت الضوء على هذه الظاهرة.

وكانت السلطات الكويتية ضبطت، قبل أيام، أفراد عصابة تساعد مئات الطلاب والطالبات على الغش في اختبارات الثانوية العامة في فضيحة هزت قطاع التعليم في الكويت حيث أجريت 70 عملية استخراج للسماعات من آذان الطلاب في يوم واحد.