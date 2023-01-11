ضبط 70 سماعة غش من آذان طلاب وطالبات في الكويت في يوم واحد

أفادت وسائل إعلام أن السلطات الكويتية اعتقلت أعضاء عصابة تساعد مئات الطلاب والطالبات على الغش في اختبارات الثانوية العامة في فضيحة هزت قطاع التعليم في الدولة الخليجية وأنه أجريت 70 عملية استخراج للسماعات من آذان الطلاب في يوم واحد.

وأكدت صحيفة “الجريدة” الكويتية عن مصادر أمنية سقوط الشبكة المتخصصة في نشر اختبارات الثانوية العامة عبر كروبات للغش، وأنها تتكون من ثلاث موظفين كويتيين في وزارة التربية، بالإضافة إلى مقيم سوري يعمل مندوباً للمبيعات.

وأضافت المصادر أن الشبكة كانت تتلقى من الطلبة 150 ديناراً (490 دولاراً) للمادة الواحدة، مع تزويدهم بسماعات خاصة للغش وربطها بهواتفهم، لتلقي إجابة الأسئلة يوم الاختبار.

وكانت الإدارة العامة للمباحث الجنائية كثفت تحرياتها بعد ورود معلومات حول شبكات تسريب الاختبارات، وبعد طلب وزارة التربية التنسيق معها لضبط الأشخاص الذين يسربون حلول أسئلة امتحانات الثانوية، موضحة أنه تم إلقاء القبض على أحد أفراد الشبكة يوم الأربعاء الماضي، وبعد التحقيق معه تم التوصل إلى بقية أفراد الشبكة والمتورطين معه.

العمليات الصغرى في مستشفى الجهراء تجري 70 عملية استخراج سماعة غش للطلبة الذكور والاناث خلال يوم واحد تزامناً مع #اختبارات_الثانوية_العامة pic.twitter.com/3xiQQFl4Bl — المجلس (@Almajlliss) January 9, 2023

وأضافت أنه بحسب التحقيقات الأولية تم التأكد من اشتراك نحو 400 طالب وطالبة في قروبات الغش الخاصة بهذه الشبكة، لافتة إلى أن التحريات مستمرة لضبط بقية أفراد الشبكة والشبكات الأخرى المماثلة التي تقوم بنفس الأعمال المخالفة للقانون.

وذكرت صحيفة “المجلس ميديا” الإلكترونية الكويتية أن العمليات الصغرى في مستشفى الجهراء أجرت 70 عملية استخراج سماعة غش للطلبة الذكور والاناث خلال يوم واحد تزامناً مع #اختبارات_الثانوية_العامة.

وينتشر الغش في الاختبارات المدرسية عبر سماعات الأذن في دولة الكويت، وكانت وسائل إعلام محلية وشخصيات مثقفة عدة سلطت الضوء على هذه الظاهرة.

وأعربت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية، في بيان نشرته في يونيو/حزيران 2022، عن قلقها الشديد تجاه ما وصفته بتحول ظاهرة الغش في الاختبارات الدراسية من مجرد ظاهرة عابرة إلى ثقافة عامة، وسط ضعف التدابير التي تتخذها الأجهزة الحكومية، مما يشكل خطراً شديداً على مستقبل الكويت يتجاوز الخطر الأمني والمخاوف الاقتصادية.

وطالبت الجمعية؛ وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والمساءلة وترسيخ مبادئ الحوكمة وأساليب الإدارة الرشيدة، الأجهزة الحكومية باتخاذ خطوات جادة لمكافحة ثقافة الغش في الاختبارات من خلال تسعة إجراءات جاءت في مقدمتها الرقابة الشديدة على جميع إجراءات الامتحانات، بدءاً من انتقاء فريق من الأساتذة والموظفين الأكفاء الأمناء للإعداد للاختبارات، مروراً بإجراءات الطباعة، وانتهاء إلى توزيع الاختبارات في المدارس، مع الحرص على عمل نماذج مختلفة للاختبارات.

وتحت عنوان “لماذا يتزايد الغش في المدارس؟”، قال وليد عبدالله الغانم، في صحيفة “الجريدة” يوم 23 يونيو/حزيران، إن وزارة التربية صدمتنا الأسبوع الماضي عندما أعلنت تسجيل 500 حالة حرمان في أول أيام اختبارات الثانوية وهو رقم خطير جداً، ويكشف عمق الخلل التعليمي والاجتماعي الذي تعانيه الدولة، فإذا قارنت هذا الخبر بما نسمعه في فترة الاختبارات المدرسية في كل مراحلها من مطالبة البعض بتعديل لائحة الغش المدرسي وتخفيفها من أجل منح الطالب الغشاش الفرصة لتجاوز مخالفته الشنيعة، وكذلك ما سمعناه من رفض بعض مديري المدارس قرار تدويرهم مع مساعديهم في لجان الاختبارات إلى مناطق تعليمية أخرى، ثم الكارثة التي لم نجد لها حلاً وهي ارتفاع مبيعات سماعات الغش وزيادة الإقبال عليها من طلاب المدارس والجامعات.

وقالت الدكتورة نبيلة شهاب، في مقال بعنوان “سماعات الغش” نشرته صحيفة “الجريدة” يوم 21 يناير/كانون الثاني 2021، “كارثة حين يُستغل تطور العلم والتكنولوجيا في الضرر بالفرد بدنياً وأخلاقياً ونفسياً، فخلال الاختبارات المدرسية يُحول عدد من الطلبة للمستشفيات لاستخراج السماعات المستغلة للغش من آذانهم، وللأسف الشديد تتسبب هذه السماعات بضرر كبير لهم بتأثيرها على الأذن بمكوناتها المختلفة والوجه وتسبب فقدان السمع الجزئي لهم”.

وأضافت “في الحقيقة لا يولد الطفل غشاشاً، لكنه يتعلم الغش من البيئة المحيطة به، وتحديداً البيت والمدرسة وغيرهما، حيث يعود طفل الابتدائي من المدرسة مع واجبات كثيرة، وبعض الآباء لا يفرغون وقتاً كافياً لتوجيه الطفل ومساعدته، فتقوم الأم الشاطرة بحل واجب الطفل و(تفتك) من تعليم الطفل والصبر عليه وتعديل أخطائه وهلمّ جراً، في هذه اللحظة يبدأ الطفل تعلم أساسيات الغش والكذب وكيفية خداع المعلم، ومن البدهي أن يفرح الطفل لأنه سيقضي الوقت باللعب بدلاً من الدراسة والتعلم.

وقالت إن الطفل يكبر “ويستمر معه سلوك اللا مبالاة والإهمال وعدم الجدية في الدراسة، فتراه يستعير دفتر زميله المجتهد وينقل حرفياً الواجبات المحلولة، ولكن لو كان الأهل حريصين ووفروا له الاهتمام المطلوب والمساعدة والمساندة لسألوه وحثوه على القيام بواجباته بنفسه، ونهوه عن سرقة مجهود غيره، ولكن بعضهم لا يهتم بغرس المبادئ والقيم في نفوس الأبناء، وظاهرة المدرس الخصوصي التي انتشرت للأسف في كل المراحل الدراسية ليست بعيدة عن ذلك، فالدروس الخصوصية تجعل الطفل اتكالياً ويعتمد على المدرس الخصوصي في الفهم دون بذل أي جهد وأحياناً في القيام بحل واجبه الدراسي عنه! ولا يخفى على أحد ما يقوم به بعض المدرسين الخصوصيين وأحياناً الأهل بتوفير الاختبارات النهائية للطالب، مما يجعله يشعر أن الغش والخداع وسرقة مجهود الآخر أمر مشروع”.

وأضافت “إلى جانب ذلك نجد أن بعض المعلمين في بعض المدارس غير بعيدين عن غرس مبادئ الغش لدى الطالب، فعدم التدقيق على الواجبات وتمييز أداء التلميذ عن غيره، ووضع آلية للتأكد من أن الطالب قام بنفسه بعمل الأبحاث والتقارير والمشاريع المطلوبة منه، يساعد في وجود الغش بين الطلبة المستهترين، ويجب ألا ننسى أن بعض المعلمين لا يحترم قدرات الطفل وقد يستهزئ به أمام زملائه مما يدفعه للاستعانة بأحد للقيام بحل واجباته وكتابة تقاريره وما شابه، كما أن كتابة الحلول على السبورة حفظاً للوقت يغرس كذلك لدى الطالب مبدأ الغش، ولكن الطامة الكبرى هي حين يقوم بعض المراقبين أو المعلمين بالسماح للطلبة بالغش، ومنهم من ينقل الإجابة من الطالب المجتهد إلى البليد دون مبالاة بما يفعل وبما يغرسه هذا السلوك في نفوس الطلبة”.