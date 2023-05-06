المصريون يتهافتون على شراء الذهب

قفز طلب المصريين على الذهب في الربع الأول من العام 2023 بمعدل 33 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 16.2 طن وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من 2010 وسط سعي المصريين للتحوط من هبوط سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي وفي ظل الارتفاع المتتالي لمعدلات التضخم.

وتضاعف الطلب في مصر على السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول 2023 على أساس سنوي إلى 7 أطنان، وهو الأعلى منذ 2010 على أقل تقدير.

كما ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية بنحو 6 بالمئة على أساس سنوي إلى 9.2 طن، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث 2015.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره ربع السنوي إن المصريين جاؤوا في المرتبة الخامسة حول العالم من حيث ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، بعد تركيا، والصين، واليابان، وإيران.

ارتفاعات قياسية

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات قياسية مع نقص المعروض وارتفاع الطلب كوسيلة للتحوط من مخاطر سعر الصرف ومعدلات التضخم القياسية.

وقفز سعر الذهب عيار 21 قيراطاً بنسبة 58 بالمئة منذ بداية العام الحالي، وارتفع أكثر من 167 بالمئة خلال عام.

وقال رئيس منصة “آي صاغة” سعيد إمبابي، بحسب موقع “العربية نت“، إن النقص في المعروض أدى إلى تعطيل آلية التسعير، حتى ارتفع السعر في مصر أكثر 30 بالمئة من السعر العالمي.

وأضاف “مع عدم نجاح فائدة شهادات الادخار التي وصلت إلى 22 بالمئة في إقناع الكثير من المواطنين بجدواها كان الذهب الأفضل أداء منذ بداية العام”.

وقال نور الدين محمد رئيس شركة “تارجت للاستثمار” إن شهادات الادخار جاءت على غير المنتظر بعائد 19 بالمئة في حين مكاسب الذهب كانت الأعلى من أي أداة استثمارية أخرى.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، حديثاً، عن مقترح جديد للسيطرة على أسعار الذهب عبر زيادة المعروض بالسماح للقادمين من الخارج بإدخال 150 غراماً من الذهب بدون جمارك.

وقال “إمبابي” إن “هذا المقترح سيمثل ضغطا على الدولار في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح العملة”.

وقال رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية هاني ميلاد، في مقابلة مع قناة “العربية” إن الذهب دائماً هو أداة تحوط ومخزون قيمة حقيقي، مؤكداً أن المصريين في الفترة الحالية لديهم الوعي الكافي بأهمية الذهب، وفرص الاستثمار فيه.

وأضاف أن الطلب المتزايد على الذهب أثر على ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

وحول ما إذا كان يتم تسعير سعر غرام الذهب في مصر عند سعر 50 جنيهاً مقابل الدولار، قال ميلاد “غير صحيح على الإطلاق، وعملية التسعير تخضع لقوى العرض والطلب”، موضحاً أن مستويات الأسعار الحالية غير مبررة وهي نتيجة شح المعروض.

وأضاف أنه نتيجة الطلب القوي يتم التداول على المستويات المرتفعة للأسعار.

أسعار الذهب في مصر يوم الجمعة 5 مايو 2023

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 صباح الجمعة 5 مايو/أيار 2023 من جديد بقيمة 18 جنيهًا بالمقارنة بسعر عيار 24 الخميس، ليباع بـ 3011 جنيها، وفي الشراء يصل إلى 2988 جنيهاً.

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 صباح الجمعة ارتفاعاً جديداً بقيمة 15 جنيهاً، بالمقارنة بـ أسعار عيار 21 الخميس، ليسجل داخل محلات الصاغة 2635 جنيهًا للبيع، و2615 جنيهاً للشراء، ويعتبر هو العيار الأكثر تداولاً داخل أسواق الذهب في محافظات الصعيد.

كما ارتفع سعر الذهب عيار 18 بقيمة 13 جنيهًا في الجرام الواحد، بالمقارنة بسعر الخميس، ليباع بـ 2258 جنيهاً، ويصل في حالة الشراء إلى2241 جنيهاً، ويعتبر ذهب عيار 18 أكثر أعيرة الذهب تداولاً في أسواق الصاغة بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري.

أسعار الذهب عيار 14 الجمعة 5 مايو 2023

ارتفع سعر الذهب عيار 14 يوم الجمعة بقيمة 10 جنيهات للجرام الواحد في محلات الصاغة، بالمقارنة بسعر عيار 14 الخميس ليسجل بـ 1756 جنيهاً للبيع، و1743 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب الجمعة 5 مايو 2023

سجل سعر جنيه الذهب عيار 21 ويزن 8 جرامات صباح الجمعة ارتفاعاً جديداً بقيمة 90 جنيهاً بالمقارنة بسعر الخميس ليباع الآن في أسواق الصاغة بـ 21080 جنيهاً، وفي الشراء يصل إلى 20920 جنيهاً.