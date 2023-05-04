مصريون في الخليج يتحدثون عن تحقيق حلمهم في الحصول على سيارة مستوردة

يتناول أريبيان بزنس في هذا التقرير حالات لمواطنين مصريين مقيمين في الخارج، وأغلبهم في دول الخليج العربي، تمكنوا من “استلام سياراتهم الجديدة المستوردة بسهولة” عبر مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج التي من المقرر أن تنتهي بعد 10 أيام.

وأعرب المستفيدون بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية المصرية، “عن تقديرهم لجهود وزارة المالية ومصلحة الجمارك، ووزارة الهجرة، وغيرهما من الجهات، في تحقيق حلم المصريين بالخارج في الحصول على سيارة مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة، وشحنها إلى مصر”.

وقال أشرف أبو الفتح، أحد المستفيدين بالمبادرة ويعمل بالمملكة العربية السعودية، إن مبادرة سيارات المصريين بالخارج كانت مطلباً مهماً منذ سنوات لاستيراد سيارة جديدة أو مستعملة، موجهاً الشكر للدولة لاستجابتها لمطلب مد فترة المبادرة لمدة ستة شهور، ومد فترة الموافقة الاستيرادية لخمس سنوات.

وأضاف أنه لم يواجه أي عقبات خلال فترة التسجيل وحتى خلال تحويل مبلغ الوديعة وتسلم السيارة بحالة ممتازة.

وأشار رفعت محمود، يعمل بدولة قطر إلى أنه تقدم للمبادرة عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بها، مشيداً بمد فترة الموافقة الاستيرادية لخمس سنوات، وأوضح أنه كان هناك قلق عند بعض المصريين العاملين بالخارج من احتمال صعوبة الإجراءات، ولكن الواقع شهد سهولة في التقديم للمبادرة إلكترونياً، وإنهاء الإجراءات حتى الإفراج عن السيارة، بعد إيداع قيمة الرسوم بالدولار في حساب وزارة المالية.

وأكد المهندس محمد صبحي، الذي يعمل في المملكة العربية السعودية، أن المبادرة فكرة جيدة وفرصة للمقيمين بالخارج لشراء سيارة مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة، موجهاً الشكر لوزارة المالية ومصلحة الجمارك، حيث استوفى الأوراق المطلوبة وأجرى تحويلاً للوديعة وشحن السيارة وتم تسلمها بسهولة، واستفاد من التيسيرات الاستيرادية والضريبة الجمركية المخفضة.

وقالت أمنية أحمد إنها وكيلة عن والدها الذي يعمل بدولة الكويت في تسلم السيارة من ميناء بور توفيق، وكانت الإجراءات سهلة، حيث تم التسجيل من شهر ونصف وتم الاستلام بعدها، لافتة إلى أن الكثير من أصدقاء والدها وزملاءه في العمل وجدوا التجربة مفيدة للغاية، لذلك يشجعون غيرهم على الاستفادة من هذه المبادرة المهمة.

وأضاف صلاح حشمت السيد أنه يعمل في المملكة العربية السعودية، وتسلم السيارة عبر ميناء سفاجا، من خلال هذه المبادرة التي تعد فرصة كبيرة للمصريين بالخارج، مؤكداً أنه يتمنى أن يستفيد كل المصريين بالخارج بهذه المبادرة.

وأوضح سلمان بركات، أن مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج تضمنت العديد من التسهيلات مثل المساواة بين كل دول العالم حيث لم يعد هناك فارق بين الدول الأوروبية ودول الخليج العربي وغيرها في الضريبة الجمركية.

وقال رفيق عبد الله إنه تقدم في البداية قبل إجراء التعديلات لاستيراد سيارات، وأن الإقبال تزايد بشكل ملحوظ جدًا من المواطنين.

واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريراً للمرصد الإعلامي الجمركي حول ردود أفعال بعض المستفيدين من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، التي يتبقى ١٠ أيام فقط على انتهاء التسجيل والاستفادة منها، والتي تقدم إليها أكثر من ١٠٠ ألف مواطن من المصريين المقيمين بالخارج، حيث تزايد الإقبال بعد تطبيق الضوابط الميسرة.

وكانت وزارة المالية المصرية أعلنت مساء الأربعاء (26 أبريل/نيسان 2023) عن بقاء 18 يوماً فقط (10 أيام فقط وستنتهي يوم 14 مايو/أيار المقبل) على انتهاء مبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” موضحة أن نحو 105 ألف مصري ومصرية مقيمين في الخارج سجلوا إلكترونياً للاستفادة من هذه المبادرة.