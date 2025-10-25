المربع الجديد راعيًا رئيسياُ لمنتدى تورايز 2025 فما هو تورايز ومتى يقام؟

أعلنت شركة تطوير المربع الجديد إحدى شركات الصندوق رعايتها لمنتدى تورايز 2025 الذي تنطلق نسخته الأولى بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض خلال الفترة 11 حتى 13 نوفمبر، فما هو منتدى تورايز وما أهمية رعاية المربع الجديد له؟ تم توقيع اتفاقية الرعاية من قبل الرئيس التنفيذي للتسويق في المربع الجديد مزروع المزروع، والرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنظيمية بالهيئة السعودية للسياحة عبدالله الحقباني، بحضور ورعاية معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس اللجنة الاستشارية لمنتدى تورايز، والرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين وبمشاركة الرئيس التنفيذي لقطاع تميز الأعمال بالمربع الجديد عيسى المنيف. وقال الرئيس التنفيذي للتسويق مزروع المزروع أنهم في وجهة المربع الجديد يعون تمامًا ما يمثله القطاع السياحي، حيث وضعت رؤية السعودية 2030 القطاع السياحي في قلب التحول الوطني، مستندة إلى مقومات طبيعية وثقافية وتاريخية متنوعة. وقد عززت هذه الرؤية مكانة السياحة كرافد اقتصادي واجتماعي رئيسي، يدعم النمو، ويرسّخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. وأشار المزروع أن هذه الرعاية جزءًا من التزام المربع الجديد في دعم قطاع السياحة في المملكة ومستهدفات رؤية السعودية في تحقيق استقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030، إضافة إلى حرص المربع الجديد على دعم الأحداث والفعاليات، وعلى دور الشراكة مع القطاع الخاص وإسهامه في إنجاح إقامة مثل هذه المنتديات، إذ يتيح المنتدى فرصة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التكامل بين القطاعات المرتبطة بالسياحة، وفتح الآفاق الواعدة التي تُشكل وترسم مستقبل القطاع، إذ تعد وجهة المربع الجديد أحد الوجهات السياحية المستقبلية بمدينة الرياض لتقديم تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه، في محيط لا يتجاوز 15 دقيقة سيرًا على الأقدام، إلى جانب تعزيز وسائل تنقل داخلية ذكية.

المربع الجديد

يعمل المربع الجديد على بناء وجهة عصرية مفعمة بالحياة في مدينة الرياض تمتد على مساحة 14 مليون متر مربع تضم 10 آلاف غرفة فندقية وأكثر من 90 ألف وحدة سكنية، تضم بنية تحتية مستدامة والعديد من وسائل النقل الذكية حيث يتناغم فيه الابتكار والتقنية، بالطبيعة والاستدامة، سيمهد المربع الجديد الطريق لمرحلة جديدة من مستقبل مدينة الرياض.

ما هو تورايز؟

منتدى تورايز هو قمة عالمية للسياحة تُقام لأول مرة في الرياض من 11 حتى 13 نوفمبر 2025، تجمع قادة عالميين في مجالات السياحة والاستثمار والابتكار. يهدف المنتدى إلى تشكيل أفق جديد للسياحة العالمية من خلال مناقشة فرص الاستثمار وتعزيز التكامل بين القطاعات المرتبطة بالسياحة، بالإضافة إلى استعراض أحدث التطورات والابتكارات في هذا المجال. ويُعقد المنتدى في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، ويحضره وزراء سياحة واستثمار وشخصيات بارزة من مختلف دول العالم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاع السياحي.