. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inرياضة

شركة المربع الجديد توقع عقداً استراتيجياً مع نادي الهلال

وقّعت شركة تطوير المربع الجديد إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي عقد رعاية استراتيجية مع شركة نادي الهلال السعودي

. .. by . ..
شركة المربع الجديد توقع عقداً استراتيجياً مع نادي الهلال
وقعت شركة المربع الجديد عقداً استراتيجياً مع الهلال

وقّعت شركة تطوير المربع الجديد؛ إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الثلاثاء، عقد رعاية استراتيجية مع شركة نادي الهلال السعودي.

وبموجب هذه الرعاية، سيظهر شعار المربع الجديد على مقدمة قميص الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي، وأقمصة فرق الفئات السنية للذكور بجميع درجاتها، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وتم توقيع الرعاية من الرئيس التنفيذي لشركة المربع الجديد مايكل دايك، والرئيس التنفيذي لنادي الهلال ستيف كالزادا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمربع الجديد أن هذه الشراكة خطوة مهمة في منظومة الرياضة بالمملكة، بما يسهم في مجتمع أكثر حيوية، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن هذه الرعاية الاستراتيجية تعزز مكانة المربع الجديد وجهة للإبداع والرياضة والترفيه.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لنادي الهلال أن هذه الرعاية تهدف إلى تنويع الاستثمارات واقتناص الفرص المتاحة، وتجسّد ذلك عبر فرق سيدات الهلال والفئات السنية لكرة القدم.

ويقود المربع الجديد مسيرة التنمية والتطوير في الرياض، مُسهماً في تحقيق رؤية السعودية 2030.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا