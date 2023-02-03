المخابرات العراقية تضبط أكثر من مليون دولار معدة للتهريب

قالت وكالة الأنباء العراقية “واع” إن جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن اليوم الجمعة من ضبط أكثر من مليون دولار معدة للتهريب.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني رفيع قوله إنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكن جهاز المخابرات الوطني وبالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية من ضبط مبلغ يزيد عن مليون دولار حاولت جماعات الجريمة المنظمة تهريبه”.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أصدر يوم أمس الخميس، توجيهات لمعالجة تهريب العملة والقبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار.

وذكر الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً،بحضور عدد من القادة الأمنيين”.

وأضاف أن “السوداني أصدر توجيهات صارمة لمعالجة تهريب العملة وإلقاء القبض على المهربين والمضاربين بسعر صرف الدولار ، ومصادرة الأموال المهربة وإخضاع السيطرات الخارجية للمراقبة والتدقيق”.

وأكد السوداني، بحسب البيان، على “انسيابية العمل المصرفي في المصارف والصيرفات بما يضمن حرية التداول للعملة على وفق السياقات المصرفية القانونية التي تخضع لآليات التبادل السلعي والمالي وتسهيل حصول المواطنين الراغبين بالسفر والعلاج على العملة الأجنبية، ومنع الدخلاء والمنتفعين من هذه الإجراءات”.