الكويت تستضيف خليجي 26

أعلن رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أن “خليجي 26” ستقام في الكويت في كانون الأول/ديسمبر 2024، مشيراً إلى أن فكرة جديدة سيتم الاعلان عنها مستقبلاً بخصوص آلية الاستضافات القادمة للبطولة.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في مدينة البصرة على هامش بطولة “خليجي 25” المقامة في العراق: “النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي ستقام في الكويت أواخر عام 2024 ولدى اتحاد كأس الخليج العربي فكرة سيتم الإعلان عنها واعتقد ستلاقي ترحيباً بخصوص سياقات التنظيم والاستضافة”.

خليجي 26 أواخر 2024

وأعرب آل ثاني عن شكره للمسؤولين العراقيين لدورهم ودعمهم في انجاح “خليجي 25”: “أود أن اشكر الاتحادات الخليجية المشاركة في البطولة ودورها في نجاحها”.

وأشار إلى أن: “تحديد أواخر عام 2024 لإقامة خليجي 26 حتى لا يأتي الموعد بعد نهائيات كأس آسيا وذلك الموعد يساعد في انجاح البطولة المقبلة”.

كما تعهد بالعمل على تدخل اتحاد كأس الخليج العربي لتقديم تسهيلات أمام الجمهور العراقي لحضور البطولات المقبلة بعدما “حقق نجاحاً كبيراً في انجاح خليجي 25”.

وأوضح: “نعدكم بأن المنتخبات الأساسية ستشارك في النسخ المقبلة وأن مشاركة منتخبات غير أساسية في خليجي 25 كانت أسبابه معروفة وتتصل بمونديال قطر 2022. بشأن المنتخب القطري كنا قد اعلنا في وقت سابق بانه سيشارك بهذه التشكيلة”.

في مؤتمر صحفي لرئيس اتحاد كأس الخليج



الشيخ حمد: "خليجي 26 في الكويت في ديسمبر 2024"



"نشكر الجماهير العراقية التي تواجدت في كافة مباريات البطولة"



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