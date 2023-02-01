العربية للطيران تطلق رحلات جديدة بين أبوظبي وعمّان

أعلنت “العربية أبوظبي“، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إطلاق وجهتها الجديدة بين أبوظبي وعمّان في الأردن.

وستربط الرحلات المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار الملكة علياء الدولي من خلال ثلاث رحلات أسبوعياً، ابتداءً من 12 آذار/مارس 2023.

وصرّح عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “العربية للطيران” قائلاً: “يسرّنا إضافة رحلات جديدة إلى العاصمة عمّان،وإتاحة الفرصة للمسافرين لاستكشاف دولة الأردن وتاريخها العريق. ونحن على ثقة بأن الوجهة الجديدة تزود المسافرين بخيارات سفر أوسع بغرض الترفيه أو العمل. كما ونعمل باستمرار على توسيع شبكة وجهاتنا من عاصمة دولة الإمارات، أبوظبي، بهدف تلبية احتياجات السفر لجميع عملائنا وتقديم خدمات موثوقة ومدعومة بالقيمة المضافة “.

ابتداءً من 12 مارس 2023، سافر إلى عمّان مباشرةً من أبوظبي pic.twitter.com/u1yDW0hNxl — Air Arabia (@airarabiagroup) January 31, 2023

وتستمر “العربية أبوظبي” في توسيع شبكة وجهاتها المباشرةً من العاصمة الإماراتية أبوظبي حيث تعد عمان الوجهة رقم 27 بعد كل من طشقند والإسكندرية والقاهرة وسوهاج ودكا والخرطوم وشيتاغونغ وكاتماندو ومسقط وصلالة وتبليسي وفيصل أباد ومولتان وكوتشن وكاليكوت وتريفاناندروم وإسطنبول-صبيحة وتشيناي ومومباي وأحمد أباد والبحرين وبيروت والكويت وطرابزون وموسكو وكازان في روسيا.

تشغّل مجموعة “العربية للطيران” أسطول طائرات “إيرباص A320 وA321″، وهي من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها انتشاراً في العالم، وهي تمتاز بتوفير الراحة للركاب بمقاعدها الواسعة التي تتفوق على أي مقصورة ركاب اقتصادية أ. الطائرة مجهزة أيضاً بخدمة “سكاي تايم”، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للركاب مشاهدة مجموعة واسعة من المحتوى الترفيهي، مباشرة عبر أجهزتهم الترفيهية.

بإمكان العملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين العاصمة الإماراتية أبوظبي وعاصمة الأردن عمّان عبر زيارة الموقع الإلكتروني لـ “العربية للطيران” أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وتعد عمّان مدينة فريدة ونابضة بالحياة والثقافة والتاريخ والمواقع الأثرية القديمة والمناظر الخلابة. وهي أيضاً موطن لعدد من أجمل المساجد في المنطقة العربية فضلاً عن أنها تحتضن العديد من المتاحف والمعارض الفنية.