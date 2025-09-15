الضيافة السعودية تتوسع لكن أداء فنادقها يتباين

كشف تقرير حديث عن قطاع الضيافة السعودي أداء السوق الإجمالي، ويظهر فيه أنه على الرغم من النمو القوي في السياحة، أظهر قطاع الضيافة أداءً متبايناً مع انخفاض معدل الإشغال على مستوى البلاد بنسبة 1.7% ليبلغ 62.3%، في حين ارتفع متوسط أسعار الغرف اليومية بشكل طفيف بنسبة 1.9% ليبلغ 821.8 ريالاً سعودياً. أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية ، تقريرها الجديد عن ديناميكيات أداء سوق الفنادق والضيافة بالمملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2025، والذي أشارت فيه إلى التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الضيافة في المملكة عقب فترة من النمو السياحي غير المسبوق في عام 2024. ويأتي هذا التحول مدفوعاً بتسارع وتيرة نمو السياحة الترفيهية والتوسع الملحوظ في حجم المعروض من الفنادق عالية الجودة الواقعة بعيداً عن مناطق وسط المدن التقليدية. وفي حين حافظت السياحة الدينية في المدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، على مرونة أدائها، شهدت مدينتي الرياض وجدة مؤشرات أداء أكثر تواضعاً أو تراجعاً، وهو ما يسلط الضوء على التباينات الواضحة في ديناميكيات السوق على مستوى المناطق. وكشف التقرير أنه على الرغم من النمو القوي في قطاع السياحة، إلا إن الأداء العام لسوق الضيافة بالمملكة سجل نتائج متباينة، إذ تراجع معدل الإشغال على مستوى البلاد بمقدار 1.7 نقطة مئوية مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 62.3% خلال الفترة من بداية العام حتى شهر يونيو 2025، في حين سجل متوسط أسعار الغرف اليومية ارتفاعاً هامشياً بواقع 1.9% ليصل إلى 821.8 ريال سعودي خلال نفس الفترة، ما أدى إلى نمو ثابت فعلياً في إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 0.2% لتصل إلى 512.3 ريال سعودي. وعلى مستوى المناطق، شهدت الرياض أعلى مستوى من التحديات إذ انخفض معدل الإشغال بمقدار 5.0 نقاط مئوية وانخفض متوسط أسعار الغرف اليومية بواقع 6.9% مقارنة بالعام الماضي خلال الفترة من بداية العام حتى نهاية النصف الأول من عام 2025. بينما كان الوضع في جدة مختلفاً قليلاً، حيث ارتفع معدل الإشغال بمقدار 1.9 نقطة مئوية، على الرغم من انخفاض متوسط أسعار الغرف اليومية بنسبة 7.1%.

فنادق مكة المكرمة

على النقيض مما سبق، سجلت مكة المكرمة أداءً مرناً نسبياً، مُحققةً نمواً في متوسط أسعار الغرف اليومية بنسبة 7.1% وارتفاعاً في إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 3.1 % على الرغم من تراجع معدل الإشغال بمقدار 3.7 نقاط مئوية. فيما أظهر أداء المدينة المنورة خلال الفترة من بداية العام حتى نهاية النصف الأول من عام 2025 نمواً جيداً في إيرادات الغرف المتاحة بنسبة بلغت 2.7%. ومن جانبه صرح تيمور خان، مدير قسم الأبحاث بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في “جيه إل إل”، قائلاً: “توضح ديناميكيات السوق المتغيرة أن المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية تشهد تحولات جذرية، مدفوعةً بالمبادرات الحكومية الطموحة والتركيز الاستراتيجي على تنويع العروض السياحية التي تقدمها المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. وعلى الرغم من التغييرات التي يشهدها الأداء على المدى القصير، تظل التطلعات إيجابيةً على المدى الطويل، حيث إن التوسع في العروض السياحية يوفر فرص تطوير جديدة ويجذب المستثمرين سواءً المحليين أو الدوليين الساعين للاستفادة من النمو القوي لقطاع السياحة في المملكة”. وخلال النصف الأول من عام 2025، شهدت الرياض وجدة إنجاز عدد من المشاريع المرتقبة حيث شهدت العاصمة دخول نحو 690 غرفة جديدة إلى السوق خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إجمالي مخزون قطاع الضيافة بها إلى 49,100 غرفة، ومن المتوقع دخول 1,080 غرفة أخرى إلى السوق خلال النصف الثاني من العام، ما يرسخ مكانتها كوجهة رئيسية للأعمال ووجهة ترفيهية متزايدة الأهمية في المملكة. ويتزايد توجه مشاريع تطوير الفنادق الجديدة في الرياض نحو المواقع البعيدة عن مناطق وسط المدينة التقليدية، حيث يعمل المشغلون الدوليون مثل ماريوت، وهيلتون، وأكور، ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال، على زيادة المعروض الفندقي عالي الجودة.

فنادق جدة

شهدت جدة إنجاز 750 غرفة جديدة ليرتفع إجمالي مخزون السوق بها إلى 18,760 غرفة، ومن المتوقع دخول 1,300 غرفة أخرى بحلول نهاية العام، مما يضعها في مكانة تسمح لها بتحقيق نمو مستدام وتلبية الطلب، مدعومةً بما تستضيفه من فعاليات بارزة مثل موسم جدة، وسباقات الفورمولا 1، ومباريات دوري المحترفين السعودي. ولا يزال مخزون السوق من الغرف الفندقية في مكة المكرمة والمدينة المنورة مستقراً عند 154,590 غرفة و60,170 غرفة على الترتيب، ولكن من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام نشاطاً كبيراً على صعيد المشاريع المرتقبة، إذ من المتوقع دخول 5,590 غرفة جديدة في مكة المكرمة و710 غرف في المدينة المنورة.