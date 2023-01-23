السيسي : مخطط عمره 10 سنوات لخطف مصر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه كان هناك مخطط منذ 10 سنوات لتكسير الجيش والشرطة لخطف مصر.

وأوضح الرئيس المصري خلال احتفالية عيد الشرطة الـ71 أن المستهدف من هدم الجيش والشرطة منذ 10 سنوات هو خطف مصر أو تضييع البلاد، حيث كان المستهدف عدم وجود هذا القطاع لهدم البلاد.

وطالب الرئيس المصري بإنتاج مسلسلات تروي بطولات رجال الشرطة، لأنهم مصريين ويستحقون أن نبرز دورهم في المجتمع، وفق ما نشرته “روسيا اليوم”.

يذكر أن مصر تمر بمصاعب مالية حادة مع تهاوي قيمة الجنيه المصري وترشيد الإنفاق بقرار من رئيس الوزراء جرى فيه استثناء الجيش والشرطة، وورد في نص القرار أنه: “لا تسرى أحكام القرار على وزارة الداخلية والجهات التابعة لها . فضلا عن استثناء وزارة الدفاع والجهات التابعة لها .”