سامر باطر by سامر باطر

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السيسي : مخطط عمره 10 سنوات لخطف مصر

سامر باطر by سامر باطر
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه كان هناك مخطط منذ 10 سنوات لتكسير الجيش والشرطة لخطف مصر.

وأوضح الرئيس المصري خلال احتفالية عيد الشرطة الـ71 أن المستهدف من هدم الجيش والشرطة منذ 10 سنوات هو خطف مصر أو تضييع البلاد، حيث كان المستهدف عدم وجود هذا القطاع لهدم البلاد.

وطالب الرئيس المصري بإنتاج مسلسلات تروي بطولات رجال الشرطة، لأنهم مصريين ويستحقون أن نبرز دورهم في المجتمع، وفق ما نشرته “روسيا اليوم”.

يذكر أن مصر تمر بمصاعب مالية حادة مع تهاوي قيمة الجنيه المصري وترشيد الإنفاق بقرار من رئيس الوزراء جرى فيه استثناء الجيش والشرطة، وورد في نص القرار أنه: “لا تسرى أحكام القرار على وزارة الداخلية والجهات التابعة لها . فضلا عن استثناء وزارة الدفاع والجهات التابعة لها .”

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...