السلفيوم نبات الفراعنة والرومان “المعجزة” يظهر بعد 2000 سنة على “انقراضه”في ليبيا

اكتشف مؤخرا ظهور نبات كان يعتقد حتى وقت قريب أنه انقرض منذ ألفي سنة من ليبيا وفقا لناشونال جيوغرافيك، ونال النبات شعبية كاسحة لدى الفراعنة والرومان والإغريق وذلك من قبل محمود مسكي (Mahmut Miski) وهو باحث في علم النبات في تركيا يعتقد أنه وجد أحد نبتات السيلفيوم بحسب تقارير صحفية.

نبات السلفيوم “المعجزة” الذي استهلكه الإغريق والرومان والمصريون القدماء ، والذي كان يُعتقد أنه انقرض منذ ألفي عام ، أعيد اكتشافه بهذا الحدث الذي سيجذب اهتماما علميا كبيرا بعد أن سعى علماء النبات وحتى المستكشفون النباتيون منذ العصور الوسطى للعثور على هذا النبات عبر ثلاث قارات دون جدوى. يعتقد المؤرخون أن اختفاء السلفيوم هو أول حالة انقراض مسجلة لأي نوع أو نبات أو حيوان.

كان النبات ، الذي أطلق عليه الإغريق القدماء سيلفيون (سيلفيوم) ، نباتًا ذهبيًا مزهرًا. كان ذات يوم المنتج الأكثر رواجًا في البحر الأبيض المتوسط ​​حتى قبل ظهور أثينا والإمبراطورية الرومانية. يُعتقد أن النبات الذي يحتوي على أزهار صفراء مثبتة على ساق سميك يتم سحقه وتحميصه وتقليبه وغليه للأغراض الطبية والغذاء واستخدم أيضا حتى لمنع الحمل. في عهد يوليوس قيصر ، تم تخزين أكثر من ألف رطل من النبات جنبًا إلى جنب مع الذهب في كنوز الإمبراطورية الرومانية ، وتم تقييم شتلات الفضة بنفس سعر الفضة.

مدينة سيرين Cyrene في ليبيا قرب مدية شحات حاليا في ليبيا، استوطنها قوم من الإغريق قادمين من جزيرة سنتوريني

السلفيوم أو “السيلفيوم” هو نبات بري انقرض كان ينتشر في المناطق شبه الصحراوية في إقليم برقة، الممتدة ما بين الهلال القوريني الخصيب وبين الصحراء، ابتداء من خليج “بُمبا” شرقي مدينة درنة الحالية وحتى خليج سرت غرباً.

وقبل 2000 سنة كان السلفيوم ينمو في سهول برقة شرق ليبيا وتظهر براعم زهوره التاجية الصفراء مبشرة بموسم لا يقدر بثمن أمام السفن الإغريقية في ميناء “أبولونيا” لشحن محصوله الوافر إلى أثينا ومنها إلى أرجاء العالم القديم وراء البحر المتوسط.

عملات ليبية قديمة سكت بين 400 الي 300 ق.م

الوجه الامامي: زيوس امون بوجه رجل بقرون كبش

الوجه الخلفي :نبية السلفيوم التي يقال انها لا تنبت الي بليبيا و ربما هي اشهر نبتة في العالم القديم!.

نوع المعدن:فضية. pic.twitter.com/dxa7IYl6mw — القــــــومن (@ma_hddad1) May 30, 2019

النقش على الدينار الجديد نبات #السلفيوم (إكسير الحياة) نبات تاريخي يوجد فقط في برقة وكان مصكوك على العملة الإغريقية في #برقة #ليبيا pic.twitter.com/I91Sepeuk9 — شبكة نساء ليبيا (@womensnetlibya) November 6, 2017