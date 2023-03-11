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السعوديون والكويتيون بدون تأشيرة إلى روسيا قريباً

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وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية إيفجيني إيفانوف قوله إن روسيا تعد اتفاقيات حكومية بشأن رحلات بدون تأشيرة مع 11 دولة من بينها السعودية والكويت وبربادوس وهايتي وزامبيا وماليزيا والمكسيك وترينيداد.

وقال إن روسيا تعمل على تسهيل إجراءات التأشيرات لست دول من بينها سوريا والهند وإندونيسيا.

وقال إيفانوف “بالإضافة إلى الهند يجري العمل لتبسيط الإجراءات العمل مع أنجولا وفيتنام وإندونيسيا وسوريا والفلبين”.

ونقلت تاس عن إيفانوف قوله ومنذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل عام والذي أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين تحولت موسكو إلى الصين والهند والدول الأفريقية في محاولة لتوثيق العلاقات.

وعلى الرغم من إدانة الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي الغزو الروسي وفرضها عقوبات لم تفعل الصين والهند أيا منهما.

وحافظت الهند على موقف محايد وامتنعت عن إلقاء اللوم على روسيا في الغزو في الوقت الذي عززت فيه بشكل حاد مشترياتها من النفط الروسي.

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