السعودية، لوسيد للسيارات تسعى لجمع 3 مليارات دولار

أعلنت مجموعة لوسيد خططا لجمع حوالي ثلاثة مليارات دولار من خلال طروحات أسهم، مع توقعات بأن تأتي غالبية الأموال من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مما دفع أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية المتعثرة للهبوط تسعة بالمئة في تعاملات ما بعد إغلاق السوق.

وقالت لوسيد في بيان إن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك أكثر من 60 بالمئة من الشركة، وافق على شراء 265.7 مليون سهم في اكتتاب خاص مقابل حوالي 1.8 مليار دولار. ومن المقرر جمع باقي المبلغ من طرح عام لأسهم عادية عددها 173.5 مليون سهم.

ينطوي الطرح الخاص على سعر لسهم لوسيد حوالي 6.80 دولار، مقارنة مع سعر إغلاق يوم الأربعاء البالغ 7.76 دولار.

وتأتي هذه الخطوة، التي كانت “بلومبيرج” أول من نشر عنها في وقت سابق من اليوم، في الوقت الذي تكافح فيه شركة صناعة السيارات خسائر متزايدة وتقلص الاحتياطيات النقدية في ظل مصاعب اقتصادية.

وانخفض النقد والنقد المكافئ للوسيد إلى 900 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام، مقارنة مع 1.74 مليار دولار في الربع السابق.

وقالت المديرة المالية شيري هاوس إن لدى الشركة سيولة بحوالي 4.1 مليار دولار، وهو ما يكفي لتمويل شركة السيارات الكهربائية الفاخرة في الربع الثاني من العام المقبل على الأقل.

يضطلع بنك أوف أمريكا بدور مدير دفاتر الاكتتاب للطرح العام وتعتزم لوسيد استخدام صافي العائدات من كل من الطرح العام والاكتتاب الخاص لأغراض عامة للشركة.

لوسيد من بين أكبر الاستثمارات الأمريكية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي المكلف بقيادة خطة المملكة الطموحة لخفض اعتمادها على عائدات النفط.