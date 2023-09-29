سامر باطر by سامر باطر

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السعودية توافق على خط قطار سريع بين الرياض والكويت

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت بشأن مشروع الربط السككي بين البلدين

سامر باطر by سامر باطر

وافقت الحكومة السعودية في جلستها التي عقدت الثلاثاء في نيوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت بشأن مشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وسيجري توقيع اتفاقية مشتركة بين البلدين قريبا بحسب تقارير صحفية إلى أن الاتفاق سيشمل تفاصيل آليات ومتطلبات إصدار تأشيرات الزيارة والمرور.

يذكر إن الربط سيكون عبر قطار فائق السرعة، أو ما يسمى بالقطار المغناطيسي أو قطار الطلقة، بين الكويت والعاصمة السعودية الرياض.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في اجتماعه بتاريخ 23 مايو الماضي بتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن مشروع الربط السككي بين السعودية والكويت، في حين أشارت القبس في عددها الصادر بتاريخ 13 يونيو الماضي إلى موافقة وزارة المالية على طلب «الأشغال» تخصيص مبلغ مليوني دينار للاتفاقية الاستشارية الخاصة بمشروع دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية للربط السككي السريع بين البلدين.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...