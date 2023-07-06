قطار فائق السرعة بين السعودية والكويت

أفادت صحيفة القبس الكويتية بأن مشروع القطار السريع بين الكويت والسعودية دخل دائرة التنفيذ ، حيث ترأست وزارة الأشغال اجتماعاً ضم جهات حكومية، بينها وزارات المالية، والكهرباء والماء، والدفاع، والنفط، وبلدية الكويت، لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالمشروع.

وقالت مصادر، إن الربط سيكون عبر قطار فائق السرعة، أو ما يسمى بالقطار المغناطيسي أو قطار الطلقة، بين الكويت والعاصمة السعودية الرياض.

وأضافت المصادر أن الدراسة الاستشارية للمشروع ستستغرق 6 أشهر، تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع، متوقعة أن يتم توقيع اتفاقية مشتركة بين البلدين خلال الأيام المقبلة.

وكانت الأشغال قد قالت في كتابها إلى الجهات المشاركة في اجتماع أمس، الذي حصلت القبس على نسخة منه: إنه نظراً لأهمية الاتفاقية الإستراتيجية الخاصة بمشروع الربط السككي، فإنه من الضروري استعجال التنسيق بين الجهات المختصة لإزالة أية معوقات أو عراقيل قد تواجه المشروع. وأشار الكتاب إلى أهمية العمل على تسهيل الإجراءات المتخذة بشأن المشروع لسرعة إنجازه.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في اجتماعه بتاريخ 23 مايو الماضي بتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن مشروع الربط السككي بين السعودية والكويت، في حين أشارت القبس في عددها الصادر بتاريخ 13 يونيو الماضي إلى موافقة وزارة المالية على طلب «الأشغال» تخصيص مبلغ مليوني دينار للاتفاقية الاستشارية الخاصة بمشروع دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية للربط السككي السريع بين البلدين.