أكدت قناة “الإخبارية” السعودية مساء اليوم الأحد أنه أصبح بإمكان جميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وأقاربهم من الدرجة الأولى زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي بتأشيرة زيارة إلكترونية (فيزا سياحية) للمملكة من دون اشتراط مهنة محددة.

ونقلت القناة الرسمية عن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة تأكيده أنه أصبح بإمكان جميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وأقاربهم من الدرجة الأولى زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي بتأشيرة زيارة إلكترونية للمملكة من دون اشتراط مهنة محددة.

فيديو | "تأشيرة الزيارة الإلكترونية" تتيح للمقيمين بدول مجلس الخليج زيارة الحرمين دون شروط#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/oOXD6rntUU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 12, 2023

وأوضحت القناة في تقرير مصور أن وزارة السياحة السعودية أتاحت لمقيمي الخليج إصدار تأشيرة إلكترونية عبر أربع خطوات إلكترونية، وبرسوم 300 ريال (80 دولاراً).

والأقارب من الدرجة الأولى، بحسب المشرع السعودي، هم “الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا”.

تأشيرة دون اشتراط المهنة

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، ليل أمس السبت، عن إمكانية أداء العمرة في المملكة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بتأشيرة زيارة إلكترونية دون اشتراط المهنة.

وقال الوزير، في تغريدة عبر تويتر، إنه يمكن للمقيمين بدول مجلس التعاون زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي شريطة توفر إقامة خليجية سارية لمدة ثلاثة أشهر وجواز سفر سارٍ لمدة ستة أشهر.

الآن أصبح بإمكان جميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، بتأشيرة زيارة إلكترونية للمملكة. فأهلًا وسهلًا بهم جميًعا دون اشتراط مهنة محددة..رابط التقديم https://t.co/QcIB3hVP8G pic.twitter.com/vfyu6bz9xN — توفيق الربيعة (@tfrabiah) March 11, 2023

وأضاف الربيعة أن هذه الفئات يمكنها التقديم لأداء العمرة عبر منصة (روح السعودية) برسوم 300 ريال (80 دولاراً) للتأشيرة + رسم التأمين الطبي؛ حيث تتضمن صلاحيات التأشيرة: دخول متعدد أو مفرد وتأدية مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وزيارة كل مدن المملكة وزيارة المواقع التاريخية وحضور الأنشطة السياحية.

تأشيرة جديدة لجميع مقيمي الخليج بلا شروط مهنية

أعلنت السعودية، يوم الخميس الماضي، إلغاءها اشتراط مهن محددة لمنح تأشيرة سياحية (فيزا سياحية) للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي كافة، ويأتي ذلك في إطار مساعي البلاد لتسهيل الوصول إلى أراضيها وبخاصة الأراضي المقدسة في شهر رمضان، ولزيارة المناطق السياحية الأخرى.

وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في تغريدة نشرها عبر تويتر إن استخراج التأشيرة أصبح سهلاً، “نرحب بجميع المقيمين في دول الخليج بخطوات واضحة وبسيطة، وأصبح استخراج تأشيرة زيارة السعودية أسهل من دون اشتراط مهن محددة”.

ويمكن القرار الذي جاء بعد نحو عام من قرار سابق يقضي بتحديد مهن محددة الزائرين من زيارة جميع مناطق المملكة العربية السعودية وأداء مناسب العمرة.

4 خطوات

بات بإمكان المقيمين في الدول الخليجية الخمس الباقية، عن طريق أربع خطوات إلكترونية، إصدار التأشيرة السياحية برسوم 300 ريال هي قيمة التأمين الطبي.

واشترطت وزارة السياحة السعودية أن يكون جواز السفر سارياً لمدة لا تقل عن ستة أشهر وإقامة في إحدى الدول لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وكانت وزارة السياحة أعلنت في وقت سابق تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة التي شملت توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة السعودية لغرض السياحة.

تأشيرة المرور

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن إطلاق خدمة “تأشيرة المرور للزيارة” للقادمين جواً إلكترونياً وبشكل فوري ومجاني للإقامة مدة أربعة أيام في المملكة، وهي خطوة تهدف أيضاً إلى تسهيل القدوم لحضور الفعاليات السياحية أو أداء الشعائر الدينية.

وقالت الخارجية في بيان إن إطلاق الخدمة يبدأ اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2023 لأهداف عدة من بينها أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي وللسياحة من خلال التقدم بطلب “تأشيرة المرور” عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية وطيران ناس، “ليتم تمريرها آلياً إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية لمعالجة التأشيرة الرقمية بشكل فوري، وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني”.