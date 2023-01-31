طيران ناس يمنح تأشيرة المرور لزيارة السعودية جواً إلكترونياً

أعلنت شركة طيران ناس السعودية عن إمكانية حصول المسافرين على متن رحلاتها على تأشيرة المرور للزيارة “جواً” إلكترونياً لدخول السعودية مدة أربعة أيام مع صلاحية تمتد حتى ثلاثة أشهر وفقاً لشروط ومتطلبات وزارة الخارجية ابتداءً من يوم أمس الإثنين.

وسيكون بإمكان المسافرين فور إصدار تذاكر السفر على متن رحلات طيران ناس، التقدم بطلب الحصول على تأشيرة المرور عبر الموقع الإلكتروني لطيران ناس، بتمريرها آلياً إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

وأكد بندر المهنا الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أن هذه الخدمة تسهم في زيادة عدد زوار السعودية من المعتمرين والسياح ورجال الأعمال وقال “رسخت رؤية 2030 أسس التعاون بين القطاعات التشريعية والتنفيذية في الدولة من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى بما يخدم أهداف المملكة في كافة القطاعات، واليوم نرى تطبيقاً عمليا لهذا التكامل والتعاون عبر منح الناقلات الجوية الوطنية صلاحية استقبال طلب إصدار تأشيرة المرور ما يسهل على من يرغب في زيارة المملكة من إجراءات استخراجها”.

وأضاف أن هذه الخدمة ستسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للسفر والأعمال عبر تسهيل زيارات الأعمال السريعة إلى البلاد، وكنقطة اتصال بين مختلف دول وقارات العالم، مشيرا إلى أنها تأتي اتساقاً مع استراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر، وربط مدن المملكة مع 250 وجهة عالمية و100 مليون سائح سنوياً.

وفي سياق منفصل، قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، صباح اليوم الثلاثاء، إن إطلاق وزارة الخارجية خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) إلكترونياً وبشكل فوري ومجاني للمسافرين جواً والراغبين في المرور عبر المملكة أو دخولها هي خدمة فريدة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الوزير صالح الجاسر، عبر حسابه بموقع تويتر”تأتي هذه الخدمة الفريدة ثمرة للتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والناقلات الجوية الوطنية، وستؤدي إلى تسهيل إجراءات القدوم للمملكة وزيادة تدفق المسافرين بغرض الزيارة والعبور، بما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية و #رؤية_السعودية_2030″.

تأشيرة مجانية للسعودية

أطلقت وزارة الخارجية السعودية، أمس الاثنين، خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جواً إلكترونياً؛ وهي متعددة الأغراض وهدفها تسهيل الدخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية.

وستتولى وزارة الخارجية السعودية التنسيق مع الجهات ذات الصلة، إضافة إلى التعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، في “تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها”.

وتسمح التأشيرة للعابرين والراغبين في الدخول إلى السعودية من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي إلى جانب التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

ويسري تطبيق الخدمة بداية من يوم أمس الاثنين عبر التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة “جواً” من خلال المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وشركة طيران ناس.

ويتم تمرير طلب التأشيرة آلياً إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

وأكدت وزارة الخارجية أن “تأشيرة المرور للزيارة” ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وأن صلاحيتها تمتد إلى ثلاثة أشهر، والإقامة في المملكة لمدة أربعة أيام.

وأوضحت الوزارة أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية ستساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز مكانة السعودية، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين ووجهة سياحية عالمية.