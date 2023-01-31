لماذا أطلقت السعودية تأشيرة مجانية للقادمين جواً؟  

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، اليوم الثلاثاء، إن إطلاق وزارة الخارجية خدمة إصدار (تأشيرة المرور للزيارة) إلكترونياً وبشكل فوري ومجاني للمسافرين جواً والراغبين في المرور عبر المملكة أو دخولها هي خدمة فريدة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الوزير صالح الجاسر، عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الثلاثاء، “تأتي هذه الخدمة الفريدة ثمرة للتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والناقلات الجوية الوطنية (الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس)، وستؤدي إلى تسهيل إجراءات القدوم للمملكة وزيادة تدفق المسافرين بغرض الزيارة والعبور، بما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية و #رؤية_السعودية_2030″.

تأشيرة مجانية للسعودية

أطلقت وزارة الخارجية السعودية، أمس الاثنين، خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جواً إلكترونياً؛ وهي متعددة الأغراض وهدفها تسهيل الدخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية.

وستتولى وزارة الخارجية التنسيق مع الجهات ذات الصلة، إضافة إلى التعاون مع الناقلات الجوية الوطنية، في “تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وأتمتتها”.

وتسمح التأشيرة للعابرين والراغبين في الدخول إلى السعودية من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي إلى جانب التنقل وحضور الفعاليات السياحية.

ويسري تطبيق الخدمة بداية من يوم أمس الاثنين عبر التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة “جواً” من خلال المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وشركة طيران ناس.

ويتم تمرير طلب التأشيرة آلياً إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

وأكدت وزارة الخارجية أن “تأشيرة المرور للزيارة” ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وأن صلاحيتها تمتد إلى ثلاثة أشهر، والإقامة في المملكة لمدة أربعة أيام.

وأوضحت الوزارة أن خدمة تأشيرة المرور الرقمية ستساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تعزيز مكانة السعودية، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي المميز كمحور ربط بين القارات، ومحطة جذب للعابرين ووجهة سياحية عالمية.

وتواصل الخطوط السعودية توسعها محلياً ودولياً لمواكبة رؤية المملكة 2030، وأهدافها للوصول بعدد زوار السعودية إلى 100 مليون زائر سنوياً. ومن المقرر أن تستلم الشركة خلال 2023، عشرة طائرات جديدة، بواقع 7 طائرات إيرباص 321 نيو، و3 طائرات بوينغ من طراز (10-787)، على أن تتسلم عدداً أكبر من في السنوات المقبلة.