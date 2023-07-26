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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية: الحضور والانصراف بالبصمة لمنتسبي التعليم

سيطلب برنامج حضوري من المستخدم تسجيل السمات الحيوية كبصمة الوجه وبصمة الصوت وبصمة الإصبع

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برنامج حضوري
سيتم تطبيق برنامج حضوري بدءاً من الأربعاء 2/9/2023

تستعد وزارة التعليم السعودية لتطبيق المرحلة الثانية من برنامج حضوري لضبط حضور وانصراف الموظفين عن طريق الأجهزة الذكية في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل (2 أغسطس/آب 2023).

وأصدر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية محمد ناصر الغامدي تعميماً ببدء تطبيق العمل بنظام الحضور والانصراف من خلال “تطبيق حضوري” على الأجهزة الذكية على كافة إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات السعودية دون استثناء، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15/ 1/ 1445هـ.

وجاء في تعميم وكيل وزارة التعليم العاجل والموجّه إلى مديري إدارات التعليم، بحسب صحيفة “المدينة” السعودية، إنه “نظراً لإنهاء المرحلة الأولى من تطبيق برنامج (حضوري) بديوان الوزارة لضبط حضور وانصراف الموظفين على الأجهزة الذكية ممثلة في وحدة متابعة دوام الموظفين بالوزارة”.

وأوضح التعميم “ونظراً للانتقال للمرحلة الثانية لتطبيق البرنامج بإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات وللتعريف بالبرنامج والعمل به على الأجهزة الذكية لكل الموظفين لديكم دون استثناء والعمل به ابتداءً من تاريخ 15/ 1/ 1445هـ.

وأكد أنه “تم تكليف وحدة متابعة دوام الموظفين بالوزارة لزيارة إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لتمكين الموظفين من التعامل مع برنامج حضوري”.

وأضاف “عليه نأمل اطلاع سعادتكم وتسهيل مهمتهم، والتعاون معهم بما يخدم مصلحة العمل”.

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الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى

كانت وزارة التعليم أعلنت في فبراير/شباط الماضي عن عزمها تطبيق المرحلة الثانية من نظام الحضور والانصراف الإلكتروني عبر تطبيق “حضوري” في إدارات التعليم، بعد أن تمت تجربته في الوزارة في المرحلة الأولى.

ودعت إدارات التعليم الموظفين والموظفات، حينها، إلى سرعة إنشاء بريد وزاري تمهيداً لبدء تطبيق النظام الجديد في المرحلة الثانية على مستوى الإدارات التعليمية.

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق عبر الدليل المخصص للتطبيق، أن النظام يعمل من خلال تطبيق إلكتروني يستخدم أحدث التقنيات كإنترنت الأشياء والسمات الحيوية لضبط ساعات عمل الموظفين، موفراً بذلك الوقت والجهد مع إمكانية الوصول السريع والحي لبيانات التحضير، وإمكانية تحضير آلاف الموظفين في لحظات دون انتظار.

وتتطلب تعبئة بيانات تسجيل الدخول اسم المستخدم وكلمة المرور، والنقر على زر تسجيل الدخول، وبعد إدخال بيانات تسجيل الدخول يتطلب التحقق من الحساب عن طريق إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم الهاتف.

وعند تسجيل الدخول للتطبيق للمرة الأولى، يطلب من المستخدم تسجيل السمات الحيوية كبصمة الوجه وبصمة الصوت وبصمة الإصبع. ويتيح التطبيق إمكانية إنشاء طلب استئذان جديد، إضافة إلى متابعة الطلبات السابقة، عند النقر عليها تظهر في البداية شاشة فارغة في حال لم يسبق للموظف طلب استئذان، وفي حال وجود طلبات مسبقة تظهر جميع الاستئذانات التي تم طلبها مسبقاً وحالتها في القبول والرفض و”تحت الإجراء”.

وفي حال لم يرتبط الحساب المسجل في التطبيق بموقع فعال أو وجود الموظف خارج نطاق الموقع الجغرافي لعمله الفعلي، تظهر رسالة “لست في الموقع الصحيح للتحضير”.

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