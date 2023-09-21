محمد بن سلمان: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء تليفزيوني له، أن السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21 والأسرع نمواً حالياً في جميع القطاعات.

وتحدث ولي العهد، خلال مقابلة مع محطة “فوكس نيوز” الأمريكية، عن رؤيته بشأن قضايا عدة، وأن الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وأنا واحد منهم، لافتاً إلى أن هناك تقدم كبير نحو تحقيق أهداف “رؤية السعودية 2030″، وتابع: “رؤيتنا كبيرة، ونفاجأ كل يوم بتحقيق أهدافنا سريعاً”.



وأضاف ولي العهد: “كنا نعاني من مشاكل في الماضي وأتيحت فرص لم نستغلها والآن نستثمرها للمضي قدما في المملكة” لافتاً إلى أن المملكة من أسرع الدول نموا في مجموعة العشرين، وتنافس حالياً الهند من حيث سرعة النمو.

وأوضح: السعودية في المرتبة 17 من حيث الناتج المحلي الإجمالي. ونتطلع نحو المزيد، اليوم المملكة في المسار الاقتصادي الصحيح وسنكون في المراتب الـ7 الأولى.

ولفت إلى التطور اللافت في قطاع السياحة السعودي بعد جذب 40 مليون زيارة خلال عام، مؤكداً العمل على مضاعفتها خلال السنوات المقبلة. وقال: “نعمل كي تسهم الرياضة بـ1.5 في المئة من الناتج المحلي قريباً”.

فيديو | #ولي_العهد لـ Fox News:



"المملكة هي أعظم قصة نجاح في القرن الـ 21، وهي قصة القرن"#لقاء_محمد_بن_سلمان #الإخبارية



pic.twitter.com/UGmxkcGNVU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 21, 2023